США заключили соглашение об увеличении производства комплектующих для систем Patriot и THAAD, – Reuters

В частности, производство ракет-перехватчиков для системы "Пэтриот" должно увеличиться в три раза.

Министерство войны США подписало рамочные соглашения с компаниями Lockheed Martin и Northrop Grumman с целью расширения производственных мощностей по созданию компонентов для ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot и перехватчиков для систем THAAD. Об этом сообщает Reuters.

В частности, участники переговоров от Пентагона настаивали на том, чтобы подрядчики действовали гораздо быстрее в реализации предварительных соглашений о производстве, заключенных ранее в этом году, с целью увеличения производства ракет, поскольку конфликты на Ближнем Востоке и в Украине создают нагрузку на американские арсеналы оружия.

Как известно, Украине хронически не хватает запасов для "Патриотов". Эти системы остаются единственными на вооружении Украины, способными сбивать баллистические ракеты.

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Как заявили в Пентагоне, рамочное соглашение позволит утроить производство ракет для "Патриот" и в четыре раза увеличить производство ракет для систем THAAD.

В то же время стоимость соглашения не раскрывается. Впрочем, соглашение предусматривает создание второго источника поставок твердотопливных ракетных двигателей PAC-3 и увеличение производства устройств безопасности зажигания.

Данное соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых на прошлой неделе. В частности, тогда армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

Потребность Украины в ракетах для Patriot

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попросил у него экстренный "зимний пакет", в который должны войти 300 ракет-перехватчиков для Patriot.

В то же время, как следует из сообщений американских СМИ, Трамп отказался удовлетворить этот запрос Украины.

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