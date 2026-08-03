Вышел трейлер украинской исторической драмы 'Диссидент' (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 3 сентября 2026 года.

Вышел трейлер украинской исторической драмы "Диссидент" (Dissident) режиссеров Станислава Гуренко и Андрея Алферова, мировая премьера которой состоялась еще осенью 2024 года на 42-м Туринском кинофестивале (Италия).

"Диссидент" тогда был единственным украинским фильмом в основной конкурсной программе фестиваля и получил специальное упоминание жюри (Jury Special Mention).

События фильма происходят в Киеве осенью 1968 года. Олег – бывший боец УПА, выживший после многих лет в советских лагерях, – пытается найти себя в новом мире, хотя до сих пор живет идеалами своей борьбы, в то время как страна движется дальше. Его жена Вилена мечтает о тихой, обычной жизни. Неожиданно в их жизнь входит писатель Тарас, который предлагает помощь, скрывая свои мотивы.

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История, начинающаяся как рассказ о доверии и цене убеждений, стремительно превращается в предательство и ловушку, из которой нет простого выхода. Когда по городу прокатывается волна арестов, а грань между жертвой и предателем стирается, Олегу придется сделать выбор, который определит не только его собственную судьбу.

Как отмечают создатели фильма, работа над ним началась в 2018 году – к 50-летию событий 1968 года, когда в СССР после нескольких лет частичной либерализации окончательно закрутили гайки, а ввод советских войск в Чехословакию положил конец "Пражской весне". Авторы "Диссидента" обращаются к этому периоду, чтобы показать, как личный выбор человека сталкивается с давлением системы.

В фильме использовано значительное количество цветных архивных кадров той эпохи, смонтированных вместе с игровыми сценами так, чтобы переход между ними был незаметен для зрителя. В то же время команда не ставила своей целью историческую реконструкцию – архивные материалы скорее передают контекст, в котором существует внутренний мир героя.

Часть съемочной группы фильма в настоящее время служит в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Для меня "Диссидент" – очень личная история. Моя тетя, переводчица и правозащитница Анна Михайленко, сама прошла через советскую карательную психиатрию: за правозащитную деятельность ее признали "несудимой" и на семь лет изолировали в казанской спецпсихиатрической больнице КГБ. Многое в этом фильме родилось из ее рассказов, а также из бесед с Иваном Драчем и Мирославом Мариновичем. Поэтому мне так хотелось снять эту историю", – рассказал сорежиссер и соавтор сценария фильма Андрей Алфёров.

Главные роли в картине исполнили Александр Прищепа, Виктория Ромашко, Дима Ярошенко, Василий Мазур, Игорь Хализов и Даша Творонович.

На данный момент рейтинг фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 3 сентября 2026 года.

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