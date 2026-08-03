Завтра Киев разогреет до +34°, но это еще не предел

Сухая и жаркая погода ждет киевлян 4 августа. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура не опустится ниже +21°, а днем воздух прогреется до некомофртных +33°...+34°. Ожидается ясный и безоблачный день без намека на осадки. Слабый ветер 3-5 м/с не добавит свежести.
Восход в столице будет в 5:29, а закат ожидается в 20:39.
Погода 4 августа
Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +19°, днем +34°.
В Луцке будет ясно, ночью +19°, днем +35°.
В Ровно завтра ясно, ночью +19°, днем +34°.
В Тернополе 4 августа ночью +20°, днем +34°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +19°, днем +32°.
В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +34°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +37°, ясно.
В Черновцах во вторник - ясно, ночью +21°, днем +35°.
В Виннице завтра будет +18°...+34°, ясно.
В Житомире во вторник ночью +20°, днем +34°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, ясно.
В Черкассах завтра ночью +21°, днем +34°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +36°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+33°.
В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.
В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +36°, ясно.
В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +35°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +34°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, ясно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.