Завтра Киев разогреет до +34°, но это еще не предел

4 августа жителей столицы ждет сухой, солнечный и жаркий день.

Сухая и жаркая погода ждет киевлян 4 августа. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура не опустится ниже +21°, а днем воздух прогреется до некомофртных +33°...+34°. Ожидается ясный и безоблачный день без намека на осадки. Слабый ветер 3-5 м/с не добавит свежести.

Восход в столице будет в 5:29, а закат ожидается в 20:39.

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Погода 4 августа

Во Львове во вторник будет ясно. Ночью +19°, днем +34°.

В Луцке будет ясно, ночью +19°, днем +35°.

В Ровно завтра ясно, ночью +19°, днем +34°.

В Тернополе 4 августа ночью +20°, днем +34°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +19°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +17°, днем +34°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +37°, ясно.

В Черновцах во вторник - ясно, ночью +21°, днем +35°.

В Виннице завтра будет +18°...+34°, ясно.

В Житомире во вторник ночью +20°, днем +34°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+33°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +21°, днем +34°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +36°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+33°.

В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +22°, днем +33°.

В Херсоне во вторник ночью будет +22°, днем +36°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +35°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +34°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +18°, а днем +33°, ясно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +22°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно, +20°...+32°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

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