Названы профессии, где доход уже в 2-3 раза выше, чем у офисников: кому платят больше всего

Спрос на таких специалистов невероятно высок.

На рынке труда в Украине строительные специальности существенно опережают большинство офисных профессий по уровню дохода. Об этом в комментарии УНИАН сообщила руководитель направления OLX Робота Мария Абдуллина.

"Если сравнивать медианные зарплаты на OLX Работа, то сегодня медианная зарплата строителя составляет 50 тыс. грн, электрика – 35 тыс. грн, сварщика – 40 тыс. грн, монтажника – 45 тыс. грн, маляра – 65 тыс. грн, фасадчика – 70 тыс. грн, а штукатура – 73,5 тыс. грн. В то же время среди офисных профессий медианные зарплаты значительно ниже: офис-менеджеру предлагают около 23 тыс. грн, оператору колл-центра и бухгалтеру – по 25 тыс. грн, менеджеру по продажам – 30 тыс. грн, а контент-менеджеру и SMM-менеджеру – по 20 тыс. грн", – приводит данные Абдуллина.

Такой разрыв объясняется прежде всего острым дефицитом кадров в строительной отрасли. В то же время офисных работников в Украине гораздо больше.

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"Из-за активного восстановления инфраструктуры, жилья и промышленных объектов спрос на квалифицированных рабочих остается очень высоким, тогда как предложение специалистов ограничено. В результате работодатели вынуждены конкурировать за работников в основном за счет уровня заработной платы. Зато во многих офисных профессиях конкуренция среди кандидатов традиционно выше, что сдерживает темпы роста зарплат", – объясняет Абдуллина.

Украинский рынок труда демонстрирует стабильно высокий спрос именно на представителей рабочих и строительных профессий, а конкуренция между компаниями за квалифицированных специалистов растет, констатирует эксперт.

"Наибольший спрос со стороны работодателей наблюдается на разнорабочих – на данный момент на платформе размещено более 5 тысяч таких вакансий. На втором месте – строители, для которых открыто более 2 тысяч вакансий. Для сравнения: вакансий для менеджеров по продажам – 1 167, то есть почти вдвое меньше, чем для строителей. Высокий спрос также сохраняется на других специалистов строительной сферы: на платформе представлено 837 вакансий для сварщиков и 412 – для электриков. Среди офисных профессий больше всего вакансий открыто для бухгалтеров – 330, а также операторов колл-центров – 163", – резюмирует Абдуллина.

Зарплаты в Украине – главные новости

По итогам июня средняя зарплата в Украине выросла на 5,9% по сравнению с маем. Украинцы получают в среднем 32 783 грн в месяц без учета налогов, или "чистыми" на руки 25 243 грн.

В то же время экономист Руслан Черный отмечает, что официальные показатели средней зарплаты в Украине завышены из-за выплат военнослужащим. Реальный размер выплат намного меньше 20 тысяч, считает эксперт.

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