Россия горит, но не стоит ждать, что Путин выбросит белый флаг, - CNN

Полагать, что нынешние проблемы России заставят Кремль уступить, было бы ошибкой.

За последний месяц беспрецедентная кампания Украины по использованию беспилотников достигла необычайных масштабов и впервые за более чем четыре года суровая реальность войны стала очевидной для обычных россиян. Однако на планы российского диктатора Владимира Путина это, похоже, не особо влияет, пишет CNN.

Украинская кампания ударов призвана истощить российскую военную экономику, повысив экономические и политические издержки для Кремля от дальнейшего ведения войны. Цели тщательно выбираются: нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные терминалы, военно-морские суда, заводы по производству оружия в глубине российской территории.

По всей России СМИ документируют растущие очереди автомобилей на заправочных станциях из-за дефицита топлива. Даже для Кремля, который часто преуменьшает свои болезненные неудачи, суровую реальность стало трудно игнорировать.

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Так, Путин в выходные провел экстренное совещание и сообщил, что национальные запасы бензина сократились до тревожного уровня.

Путин также сообщил, что рассматривается вопрос о полном запрете экспорта дизельного топлива – после того, как заместитель премьер-министра ранее заявил журналистам, что такой запрет не нужен.

Он также заявил, что Россия должна "свести к минимуму воздействие террористических атак на наши гражданские цели и инфраструктуру" – это явный разворот, после того как ранее Путин называл удары украинских беспилотников незначительными.

Как отмечает CNN, ирония в том, что ранее систематическое разрушение украинской энергетической инфраструктуры было одной из самых целенаправленных военных стратегий России. Теперь Украина, похоже, перевернула эту логику с ног на голову, и россияне начинают ощущать на себе последствия этой стратегии.

Это вселяет надежду в западных чиновников и экспертов, которые отмечают, что ситуация для Украины меняется, поскольку украинская кампания перекрыла российские поставки топлива и военной техники, затормозив усилия Москвы на поле боя.

Компромисс маловероятен

Однако полагать, что нынешние проблемы России заставят Кремль уступить, было бы ошибкой, считает издание. По крайней мере – не в ближайшее время:

"За десятилетия Путин создал себе относительно хрупкий образ бескомпромиссного лидера – факт, который делает капитуляцию, отступление или даже компромисс в Украине невероятно маловероятными и сложными для него".

По самым оптимистичным западным оценкам, в результате вторжения РФ погибло и получило ранения более миллиона человек, при этом Россия до сих пор не контролирует четыре украинских региона, на которые предъявляет претензии.

"Любое урегулирование, которое не может быть представлено в Москве как решающая победа, рискует спровоцировать серьезные внутриполитические разногласия", - считает издание.

Так что хотя нынешний дефицит топлива в стране – это болезненная реальность, его не следует принимать за белый флаг.

Дефицит бензина в России - новости

Российский топливный кризис набирает невероятные обороты. По состоянию на 29 июня официальные ограничения на продажу топлива действуют примерно в 40 регионах РФ. При этом перебои с поставками, пустые и закрытые заправки были зафиксированы в 85 регионах, с учетом временно оккупированных украинских территорий. Из-за нехватки бензина и дизеля местами начались проблемы с работой общественного транспорта, вывозом мусора и заправкой сельхозтехники.

Также розничные цены на бензин в России за неделю выросли на 3%, что стало самым большим недельным скачком как минимум за два десятилетия.

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