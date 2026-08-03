Повышение грузовых тарифов Укрзализныци увеличит давление на промышленность и аграриев, - СМИ

Наибольшая нагрузка придется на горно-металлургический комплекс, на долю которого приходится около 40 % грузовой базы железной дороги.

Повышение тарифов на грузовые перевозки "Укрзализныци" на 30% с 1 августа существенно увеличит расходы промышленных и аграрных компаний.

Причем наибольшая нагрузка придется на горно-металлургический комплекс, который составляет около 40% грузовой базы железной дороги – там последствия повышения будут самыми серьезными, пишет Forbes Украина.

Решение о повышении было принято правительством на фоне блокировки черноморских портов и резкого удорожания альтернативной логистики, отмечает издание. По оценкам директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, доставка через западную границу добавляет около $50 за тонну, а маршруты через Дунай и румынский порт Констанца – $60–70 за тонну.

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Для промышленности новые тарифы означают очередной рост себестоимости. В "Интерпайпе" оценивают дополнительные расходы примерно в $15 за тонну продукции. При этом компания не может полностью отказаться от железной дороги, особенно для перевозок из Никополя из-за рисков для безопасности автотранспорта, сообщили в "Интерпайп" в комментарии изданию.

Аграрный сектор также ожидает ухудшения экспортной конъюнктуры: по оценке ТАС Агро, повышение тарифов добавит около $5 на тонну зерна, а совокупные расходы крупных экспортеров к концу года могут достичь десятков миллионов гривен.

В компании отмечают, что при нынешних закупочных ценах часть производителей зерна уже работает с убытками в $20–35 за тонну. Полностью заменить железнодорожные перевозки автомобильными для крупных экспортных партий невозможно.

В комментарии изданию компания "Метинвест" заявила, что решение о повышении было принято без надлежащего анализа влияния на экономику, несмотря на предупреждения о возможных остановках предприятий и сокращении рабочих мест. Также там подчеркнули, что грузовые перевозки остаются прибыльными: в прошлом году они принесли "Укрзализныце" 5,8 млрд грн прибыли, тогда как убытки пассажирского сегмента составили около 20 млрд грн.

В "Укрзализныце" заявили, что без пересмотра тарифов компания получит операционный дефицит в размере 26,3 млрд грн и чистый убыток в размере 21,9 млрд грн до конца года. В то же время представители бизнеса настаивают: финансирование социальных пассажирских перевозок не должно перекладываться на промышленные грузоотправители.

Дальнейший рост транспортных расходов может привести к сокращению объемов производства, экспорта и грузовой базы самой "Укрзализныци", а также к уменьшению налоговых поступлений и занятости в промышленных и аграрных регионах.

Как известно, в Украине вступил в силу приказ Минвосстановления о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификации тарифов на перевозку пустых вагонов. Правительство приняло это решение, несмотря на прогноз ГП "Укрпромзовнексэкспертиза", согласно которому повышение тарифов УЗ приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сократит грузовую базу "Укрзализныци" на 27 млн тонн, приведет к потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.

В "Укрзализныце" заявляют, что это решение было принято "после многочисленных консультаций с крупнейшими грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями и другими участниками рынка". Однако крупнейшие украинские бизнес-ассоциации, в числе которых аграрии, металлурги и производители ферросплавов, опровергли эту информацию – по их словам, никаких консультаций с бизнесом правительство не проводило.

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