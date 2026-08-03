Возраст выхода на пенсию в Европе резко увеличат: в каких странах будут работать дольше всего

Пересмотр пенсионных правил объясняют быстрым старением населения.

К концу 2060-х годов пенсионный возраст в странах Европейского Союза вырастет с 64,7 до 66,7 года для мужчин и с 64 до 66,6 года для женщин. Об этом сообщает Euronews.

Ожидается, что около двух третей европейских стран повысят пенсионный возраст для мужчин, а три четверти – для женщин.

По данным исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в странах ЕС средний пенсионный возраст должен вырасти примерно на два года для мужчин и на 2,6 года для женщин. Сравнение касается людей, выходивших на пенсию в 2024 году, и тех, кто в том же году начал трудовую деятельность в 22-летнем возрасте (при условии непрерывной карьеры). Представители второй группы, как ожидается, будут выходить на пенсию в конце 2060-х годов.

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"Повышение пенсионного возраста остается распространенной стратегией для обеспечения финансовой устойчивости пенсионных систем без сокращения размера пенсий. Альтернативой может быть повышение пенсионных взносов или уменьшение размера пенсионных выплат", – говорится в исследовании.

Когда мужчины выходят на пенсию

По данным ОЭСР, по состоянию на 2024 год самый высокий пенсионный возраст для мужчин составлял 67 лет. Такой показатель установлен в Дании, Норвегии, Исландии и Нидерландах. Средний пенсионный возраст в странах ЕС составляет 64,7 года.

Турция, не входящая в состав ЕС, является исключением в исследовании: там мужчины могут выходить на пенсию уже в 52 года. Следующий самый низкий показатель – 62 года – зафиксирован в Греции, Словении и Люксембурге.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самый высокий пенсионный возраст для мужчин в Германии – 66,2 года, тогда как самый низкий – во Франции, где он составляет 64,3 года.

В среднем по ЕС мужчины, начавшие трудовую деятельность в 22 года в 2024 году, как ожидается, будут выходить на пенсию в возрасте 66,7 года примерно в 2069 году. Самый высокий пенсионный возраст будет в Дании – 74 года. К концу 2060-х годов он также достигнет 71 года в Эстонии и 70 лет в Италии, Нидерландах, Швеции и на Кипре. Самый низкий пенсионный возраст для мужчин сохранится в Словении и Люксембурге – 62 года.

Среди крупнейших экономик Европы самый высокий будущий пенсионный возраст для мужчин будет в Италии – 70 лет. Далее следуют Великобритания, где он составит 68 лет, и Германия – 67 лет. Во Франции и Испании мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет.

Наибольший рост пенсионного возраста для мужчин ожидается в Турции – сразу на 13 лет – с 52 до 65 лет. В Дании пенсионный возраст для мужчин повысится на семь лет. В Эстонии, Италии, Словакии и на Кипре он вырастет как минимум на пять лет.

Когда на пенсию выходят женщины

В настоящее время средний показатель в странах ЕС составляет 64 года. Самый высокий пенсионный возраст для женщин – 67 лет – установлен в Дании, Нидерландах, Исландии и Норвегии. Самый низкий пенсионный возраст для женщин сейчас в Турции – 49 лет. Далее следует Польша, где женщины выходят на пенсию в 60 лет.

В среднем по ЕС женщины, начавшие трудовую деятельность в 22 года в 2024 году, как ожидается, будут выходить на пенсию в возрасте 66,6 года. Это на 2,6 года позже, чем женщины, вышедшие на пенсию в 2024 году.

Как и в случае с мужчинами, самый высокий пенсионный возраст для женщин будет в Дании – 74 года. Ожидается, что в Эстонии он достигнет 71 года, в Италии – 70 лет, а в Нидерландах, Швеции и на Кипре женщины также будут выходить на пенсию в 70 лет.

Среди стран ЕС самый низкий пенсионный возраст для женщин в конце 2060-х годов сохранится в Польше – 60 лет. Среди крупнейших экономик Европы самый высокий пенсионный возраст для женщин будет в Италии – 70 лет. Далее следует Великобритания, где женщины будут выходить на пенсию в 68 лет. В Германии пенсионный возраст для женщин достигнет 67 лет, а во Франции и Испании – 65 лет.

Поскольку нынешний пенсионный возраст для женщин в Турции чрезвычайно низок, именно в этой стране он увеличится больше всего – на 14 лет – с 49 до 63 лет.

Эксперты ОЭСР предупреждают, что население стран Организации экономического сотрудничества и развития в течение следующих 25 лет будет стремительно стареть. На каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет количество лиц в возрасте 65 лет и старше вырастет с 33 в 2025 году до 52 в 2050 году. В 2000 году этот показатель составлял всего 22 человека.

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