Санкции введены за прчастность к убийствам мирных жителей во время оккупанции Бучи и Андреевки.

США ввели санкции против двух российских военных, которых обвиняли в убийствах мирных жителей в украинских Буче и Андреевке.

Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США, в санкционный список внесен полковник Вооружённых Сил РФ Азатбек Омурбеков, также известный как "Бучанский мясник", за "причастность к грубым нарушениям прав человека, а именно к внесудебным убийствам безоружных украинских мирных жителей вукраинской Андреевке".

"Госдепартамент также включил в список гвардии капрала Вооруженных Сил Российской Федерации Даниила Фролкина в связи с его причастностью к грубому нарушению прав человека, а именно к внесудебному убийству безоружного украинского гражданского лица в Андреевке", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что теперь Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США.

Азатбек Омурбеков и Даниил Фролкин - что известно

Полковник Омурбеков возглавлял 64-ю российскую отдельную мотострелковую бригаду во время оккупанции Андреевки, а позже возглавил бригаду в Буче, где преступники устроили кровавую резню.

В апреле 2022 года российский диктатор Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ. При этом командира "бучанских палачей" Азатбека Омурбекова повысили до звания полковника.

Российский военный из 64-й мотострелковой бригады, которая зверствовала в Буче, Даниил Фролкин в разговоре с журналистами через мессенджер признался в преступлениях, которые оккупанты совершили в Украине.

Российский суд в Хабаровске приговорил его к 5,5 годам условно за распространение "фейков" об армии РФ.

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