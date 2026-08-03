Спецмеры по принуждению России к миру продолжаются, - Буданов

По словам Буданова, Кремль уверен, что сможет достичь своих целей военным путем.

Специальные меры по принуждению России к миру продолжаются. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии корреспонденту ТСН.

"Специальные меры по принуждению РФ к миру продолжаются. Война, по сути, для них зашла в тупик. Происходят какие-то боевые действия: то продвижение, то его нет, то мы продвигаемся, то они... Стратегически она уже давно зашла в тупик", - заявил Буданов.

По словам главы ОП, специальные меры по принуждению России к миру будут продолжаться "без конкретных сроков".

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"Будем продолжать. Не придирайтесь за все эти аргументы. 40 дней, 100 дней, 15 дней. Главное – результат. Не столько важно, как войти в этот процесс. Гораздо важнее, с чем мы из него выйдем", - подчеркнул Буданов.

Он отметил, что Кремль до сих пор ошибочно полагает, что сможет достичь своих целей военным путем.

40 дней спецмер по принуждению России к миру - что известно

Напомним, что 25 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой волне дроновых ударов, призванной принудить Россию к переговорам о мире. В это время Украина продолжила атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

В The Economist писали, что 40-дневный срок лучше всего понимать как политический театр. Официальные лица, близкие к Офису президента, намекнули в разговоре с журналистами, что этот срок рассчитан так, чтобы совпасть со следующим возможным моментом для переговоров.

Ожидается, что переговоры перейдут из закулисных каналов в открытые в августе, когда российское высшее командование решит, идти ли на осенне-зимнюю кампанию.

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