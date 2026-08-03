Павлюк выступил в поддержку Грузевича: Нельзя преуменьшать его вклад в сохранение государства

Он рассказал, что знает Грузевича более 20 лет и сражался с ним бок о бок.

Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк выступил в поддержку Александра Грузевича, которого главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый освободил от должности начальника штаба Сухопутных войск.

Павлюк отметил, что разногласия между командующими возможны, но они не должны умалять вклад в сохранение государства в критические моменты истории. Вклад генерал-майора Александра Грузевича он назвал действительно весомым.

"Александр Грузевич – профессионал. Исключительно эффективными действиями он зарекомендовал себя как решительный военачальник, ориентированный на ответственное и мудрое управление войсками. Попутно вспомню оборону Киева 2022 года. В ней Александр Степанович сыграл одну из ключевых ролей", – написал Павлюк в Facebook.

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Он рассказал, что знает Грузевича более 20 лет и воевал с ним бок о бок. Призвал сохранять уважение к достойным – тем боевым генералам, офицерам и солдатам, которые взяли на себя первый и самый тяжелый удар в самый критический момент.

"Исторические уроки должны пригодиться. Забывать прошлое – это прямой путь к повторению больших ошибок в будущем. Например, более 100 лет назад мы утратили государственность именно из-за кадровой вакханалии и споров в собственных рядах", – заявил Павлюк.

Увольнение Грузевича

Напомним, 29 июля hromadske со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе ВСУ сообщило об увольнении Александра Грузевича с должности начальника штаба Сухопутных войск ВСУ.

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