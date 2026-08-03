Эксперты назвали 16 продуктов, которые помогают волосам расти

Независимо от того, насколько густыми были волосы и сколько процедур и средств вы применяете, с возрастом вы, скорее всего, столкнетесь с проблемой выпадения и истончения волос. Однако, обеспечивая организм необходимыми питательными веществами можно сохранить более длинные и крепкие локоны, пишет издание Prevention.
"Здоровье ваших волос зависит от питательных веществ, которые вы потребляете, поэтому если в вашем рационе не хватает необходимых питательных веществ, это сразу становится заметно", – сказал доктор остеопатической медицины, дерматолог Асми Берри.
В свою очередь дерматолог из Нью-Йорка Гэри Голденберг согласился с этим утверждением:
Начните с диеты, богатой питательными веществами, уделяя особое внимание цельным продуктам, таким как нежирные белки, фрукты, овощи и полезные жиры.
По словам официального представителя Академии питания и диетологии в национальных СМИ и член Экспертного совета журнала "Prevention" Мелиссы Мроз-Планеллс, три самых важных витамина для здорового роста волос - витамины А, С и В7 (биотин).
"Витамин А способствует росту волос и участвует в выработке кожного сала, которое увлажняет волосы и кожу головы. Витамин С участвует в синтезе коллагена, который важен для выработки кератина. Биотин – это витамин группы В, который может способствовать росту волос", – объяснила она.
Доктор Голденберг также выделил витамины В12, D и Е, железо, цинк и омега-3 жирные кислоты.
"Эти питательные вещества играют ключевую роль в росте клеток, снижении воспаления и поддержании прочности волосяных фолликулов", – сказал он.
Белок также является важнейшим питательным веществом, на котором следует сосредоточиться.
"Белок имеет ключевое значение, поскольку волосы в основном состоят из кератина – белка. Если вы не получаете его в достаточном количестве, рост волос замедляется, пряди ослабевают, а выпадение усиливается", – сказал доктор Берри.
На самом деле, дефицит любого из этих питательных веществ может привести к истончению и ослаблению волос.
"Когда организму не хватает ключевых питательных веществ, он отдаёт приоритет жизнедеятельности важнейших органов, а не росту волос. Это может привести к выпадению волос, их ломкости и замедлению роста. Низкий уровень железа, белка или цинка может вызвать истончение, ломкость и даже такие состояния, как телогенное выпадение волос. При телогенном выпадении волос наблюдается чрезмерное выпадение волос, вызванное стрессом или дефицитом витаминов", - объяснила доктор Берри.
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Клубника
Диетолог Кери Ганс говорит, что клубника – отличный источник витамина С.
"Витамин С – мощный антиоксидант с противовоспалительными свойствами, который может способствовать усилению кровотока по всему организму, в том числе в коже головы, что стимулирует волосяные фолликулы и способствует росту волос", – объяснила она.
Яичные желтки
Яичные желтки являются хорошим источником биотина, который уже давно связывают с ростом волос, отметила Ганс.
"В частности, биотин способствует выработке кератина – естественного белка, присутствующего в организме и участвующего в формировании волос", – пояснила она.
Чечевица
Чечевица – растительный продукт, содержащий железо, которое помогает транспортировать кислород к клеткам организма, указала Ганс.
"Когда у человека наблюдается дефицит железа, или, как это ещё называют, анемия, нередко возникает выпадение волос", – отметила она.
Жирная рыба
Жирная рыба (например, лосось, сельдь, скумбрия) является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые, по словам доктора Берри, "уменьшают воспаление кожи головы и способствуют увлажнению и приданию блеска волосам". Жирная рыба также богата белком и содержит селен, витамин B и витамин D.
"Селен, микроэлемент, помогает регулировать уровень гормонов щитовидной железы и играет важную роль в снижении окислительного стресса, воздействующего на волосяные фолликулы. В же время витамин D связывают со стимуляцией роста новых волосяных фолликулов", - добавила доктор Берри.
По ее словам, люди с низким уровнем витамина D часто сталкиваются с проблемой истончения волос.
Шпинат
Шпинат – это листовой зеленый овощ, содержащий железо, витамин А, фолат и витамин С.
"Железо помогает доставлять кислород к волосяным фолликулам", – объяснила доктор Берри.
По ее словам, низкий уровень железа может вызывать чрезмерное выпадение волос.
"Фолат, витамин группы В, необходим для выработки кератина и здорового роста волос", – сказала она.
Хотя витамин А важен для здоровья кожи головы, следует отметить, что, по данным Гарвардской медицинской школы, его избыток может на самом деле ухудшить рост волос и привести к усилению их выпадения.
Сладкий картофель
"Сладкий картофель богат витамином А, биотином и в некоторой степени витамином С и все эти вещества, как известно, стимулируют рост волос", - отметила Мроз-Планеллс.
Морковь
Как и сладкий картофель, морковь богата витамином А и витамином С, отмечает Мроз-Планеллс. Эти оранжевые продукты также содержат каротиноиды, которые, как было доказано, защищают от повреждений, вызванных ультрафиолетом, и помогают улучшить эластичность, увлажнение и текстуру кожи.
Брокколи
"Брокколи содержит те же важные витамины, а также биотин", – отмечает Мроз-Планеллс.
Благодаря витаминам А и С, благотворно влияющим на кожу головы, а также биотину, способствующему выработке кератина, этот вкусный зеленый овощ непременно будет способствовать здоровому росту волос.
Йогурт
"Богатый биотином и витамином А, йогурт может способствовать росту волос", – сказала Мроз-Планеллс.
Красный болгарский перец
Красный болгарский перец богат витаминами С и А, отметила Мроз-Планеллс. Витамин С играет важную роль в выработке коллагена, а витамин А – в выработке кожного сала, поэтому оба этих витамина творят чудеса для здоровья кожи головы.
Авокадо
Доктор Берри отметила, что этот фрукт богат биотином и полезными жирами, которые, как известно, стимулируют рост волос и способствуют тому, чтобы волосы становились более здоровыми и блестящими.
Устрицы
"Устрицы богаты цинком, который способствует восстановлению тканей и предотвращает ослабление волосяных фолликулов", – отметил доктор Берри.
Кроме того, они являются отличным источником белка и содержат витамин B12.
Бобы
Черные бобы, фасоль и нут содержат высокий уровень белка, железа, цинка, биотина и фолата, которые, по словам экспертов, необходимы для здоровья волосяных фолликулов и кровообращения в коже головы.
Курица
Нежирное мясо, такое как курица, является источником высококачественного белка.
"Это необходимо для образования кератина, наряду с железом, которое играет важную роль в здоровье и росте волос", – отметил доктор Голденберг.
Он также указал, что дефицит железа встречается довольно часто, особенно у женщин, и это может привести к выпадению волос.
Миндаль
"Эти орехи богаты витамином Е – антиоксидантом, защищающим от повреждений клеток. В миндале также содержится биотин, способствующий выработке кератина, и магний, укрепляющий волосяные фолликулы, что способствует более быстрому и здоровому росту волос и уменьшает их ломкость", – объяснил доктор Голденберг.
Грецкие орехи
"Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты, которые питают кожу головы, снимают воспаление и улучшают кровообращение", – сказал доктор Голденберг.
Он также отметил, что они содержат биотин и антиоксиданты, которые укрепляют волосяные фолликулы и снижают окислительный стресс, способствуя росту более густых и блестящих волос.
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