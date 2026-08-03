Интенсивность ударов возрастает: РФ атаковала гражданские суда и порты в Одесской области, есть раненые

Только в августе враг совершил 5 атак на морские порты, 3 – на гражданские суда в портах и 2 атаки на суда, находившиеся в "морском коридоре".

Сегодня днем российская оккупационная армия совершила комбинированную атаку по гражданским объектам в Одесской области – по гражданской инфраструктуре, портам, иностранным коммерческим судам, в результате чего 10 человек получили ранения.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, днем 3 августа враг совершил комбинированную атаку с применением дронов и ракет по объектам гражданской инфраструктуры Одесского района. В частности, были повреждены складские помещения, 13 легковых автомобилей и 2 автобуса.

"В результате атаки пострадали десять человек: четыре женщины в возрасте 53–66 лет и шесть мужчин в возрасте 29–62 лет. Шестерым пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, четверых человек госпитализировали, 55-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие – в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Видео дня

Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Местные Telegram-каналы опубликовали фото, на котором видно, как горит коммерческое судно. Со ссылкой на очевидцев отмечается, что судно горит недалеко от Одессы после "прилета".

В свою очередь, государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" подчеркнуло, что Россия продолжает целенаправленные удары по транспортной инфраструктуре, морским портам и гражданскому флоту Украины. В понедельник под атакой оказались объекты транспортной инфраструктуры Одесской области, а также гражданские суда в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

"Интенсивность ударов по украинской портовой инфраструктуре продолжает расти. Только за первые дни августа Россия совершила: 5 атак на объекты морских портов, 3 атаки на гражданские суда в портах, 2 атаки на суда, находившиеся в Украинском морском коридоре", – заявили в АМПУ.

Всего в июле зафиксировано 67 атак на объекты морских портов, 35 – на гражданские суда в портах и 22 атаки на суда, следовавшие по "морскому коридору".

В АМПУ подчеркивают, что Россия атакует не только суда, выполняющие рейсы. Под ударами оказываются и гражданские суда, которые из-за ранее полученных повреждений остаются у причалов или на якорных стоянках и не осуществляют никаких грузовых операций.

"Это свидетельствует о целенаправленной кампании по срыву работы украинских портов, запугиванию международных судовладельцев и подрыву доверия к безопасности гражданского судоходства. Системные удары по портовой инфраструктуре и гражданскому флоту представляют угрозу не только для Украины. Они напрямую влияют на стабильность международной логистики, мировой торговли и глобальной продовольственной безопасности", – отмечают в государственном предприятии.

Угроза реактивных дронов

Как писало УНИАН, Россия обладает паритетом в воздушном пространстве над Черным морем и, пользуясь этим, цинично атакует гражданские коммерческие суда, порты и т. п. в Одессе и Одесской области.

В ВМС ВСУ заявляют, что ранее не видели такого массированного применения реактивных дронов со стороны противника. В то же время основным вызовом для Украины остается баллистика.

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