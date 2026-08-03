Качать пресс не обязательно: тренер назвал лучшее упражнение для плоского живота

Если слишком активно качать пресс, можно получить проблемы с поясницей

Люди обычно стараются привести себя в форму к летнему отпуску, и главным "камнем преткновения" на этом пути является плоский живот. Обычно для того, чтобы уменьшить жир на животе, все энергично качают пресс – делают подъемы корпуса и скручивания - однако это упражнение не настолько эффективное, как вам кажется, и далеко не лучшее для тренировки мышц кора, говорит Ли Браун, старший преподаватель по силовой и функциональной подготовке в Университете Восточного Лондона.

Как пишет Mirror, подъем корпуса - это классическое упражнение с собственным весом, предназначенное для укрепления мышц живота, сгибателей бедра и грудных мышц. Оно включает в себя подъем верхней части тела из положения лежа к коленям.

Однако Браун отметил, что мышцы живота в этом упражнении задействуются гораздо меньше, чем принято считать. Кроме того, чрезмерное количество подъемов может вызвать проблемы.

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"Чрезмерное количество подъемов может привести к проблемам с поясницей. Перенапряжение сгибателей бедра может вызвать гипертонус. Это создает дисбаланс и среду для сдвиговых нагрузок в пояснице". – говорит он.

Вместо этого Браун рекомендует такие упражнения, как планка, боковая планка, "фермерская прогулка" (ходьба с тяжелым грузом в каждой руке), "прогулка с чемоданом" (ходьба с грузом в одной руке для проверки устойчивости) и "собака-птица" (подъем противоположной руки и ноги, стоя на четвереньках). Пилатес и йога также могут помочь укрепить мышцы кора.

"Я работал со спринтером, у которого была травма спины, и он постоянно делал упражнения на пресс. Я спросил его, как долго он может удерживать планку. Он сказал, меньше 30 секунд. Шесть недель спустя он мог удерживать ее семь минут, и боль в спине прошла", - говорит Браун.

Ранее тренер рассказала, какие изменения произойдут с вашим телом, если делать планку каждый день.

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