В Гане пластик превращают в тротуарные плитки, которые гораздо дешевле бетона

В Гане пластиковые отходы превращают в тротуарные плитки. Они продаются гораздо дешевле, чем бетонные блоки, пишет The Times of India.
Отмечается, что инициатором этого проекта является Нельсон Боатенг, получивший образование в области компьютерных сетей. Ранее он занимался производством пластиковых пакетов и начал перерабатывать этот же материал в дорожное покрытие.
Сейчас Аккра, столица Ганы, производит около 2 800–3 000 тонн твердых отходов в день. Более того, доля пластика в этом объеме оценивается в 300–450 тонн.
Большая часть этого материала так и не попадает на конвейер переработки. В отчете Yale Environment 360 отмечается, что лишь около 5% из 5 000 тонн пластика, выбрасываемого ежедневно по всей стране, отправляется на предприятия по переработке, а остальное оказывается на свалках. В целом за год в Гане образуется почти 1,1 млн тонн пластиковых отходов.
Боатенг основал компанию Nelplast, которая занимается превращением пластиковых отходов в тротуарные плитки. В их рецептуре нет ни цемента, ни битума.
Пластиковые отходы сначала измельчают, промывают и сушат, а затем смешивают с песком и, в некоторых случаях, с пигментом. Затем смесь подается в экструдер собственной конструкции, который имеет три зоны нагрева, поскольку разные виды пластика плавятся при разных температурах. Машина производит горячую пасту, которая прессуется в формы для получения конечного продукта.
В издании подчеркнули, что именно затраты делают этот проект финансово выгодным для правительства. Боатенг заявил, что каждый блок стоит около 1 доллара, в то время как средняя стоимость традиционного бетонного блока составляет 1,50 доллара.
Недорогие и надежные покрытия для дорожек
Ранее в Onet рассказали, какие материалы лучше всего подходят для подъездных дорожек, террас или садовых дорожек. По словам экспертов, эти покрытия лучше брусчатки.
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Также эксперты советуют обратить внимание на гравий, гранитный щебень, базальт или доломит.