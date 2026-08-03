YouTube скоро перестанет запускаться на старых Android-смартфонах: кто в списке

Компания Google постепенно прекращает поддержку устаревших устройств на базе Android 6.0 Marshmallow. В результате владельцы таких смартфонов уже в ближайшие недели начнут терять доступ к официальному приложению YouTube, обратили внимание в SlashGear.

Причина в том, что в июле компания повысила минимальные требования для сервисов Google Play – теперь они работают только на устройствах с Android 7.0 и новее. Поскольку YouTube тесно зависит от Google Play services, приложение на смартфонах с Android 6.0 больше не сможет функционировать в обычном режиме.

В настоящий момент около 1,6% пользователей Android используют телефоны под управлением Android 6, следует из свежей статистики Google. При общей базе в 3,9 миллиарда пользователей речь идет о порядке 60 млн устройств, которые лишатся поддержки популярной видеоплатформы.

Видео дня

При запуске YouTube пользователи таких устройств увидят уведомление с предложением перейти на веб-версию сервиса через браузер. Сам смартфон не перестанет работать, а данные не будут потеряны, однако это лишь начало: со временем все больше приложений начнут отказываться от поддержки Android 6.0, а владельцы таких устройств будут сталкиваться с сообщениями о несовместимости.

По словам Google, поддержка Android 6.0 больше не позволяет полноценно развивать YouTube и внедрять новые функции. Исключив старые устройства, разработчики смогут сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных платформах.

Что делать владельцам таких смартфонов

YouTube скоро перестанет запускаться на старых Android-смартфонах: кто в списке

Несмотря на прекращение поддержки приложения, смотреть видеоролики на YouTube по-прежнему можно через браузер, открыв мобильную версию сайта. Аналогичный способ может выручить и в случае, если в будущем перестанут работать другие сервисы Google, например Gmail.

В первую очередь стоит проверить, доступно ли для телефона официальное обновление системы. Для этого нужно открыть "Настройки" → "Система" → "Обновление ПО" и убедиться, что производитель не выпустил Android 7.0 или более новую версию для вашего устройства.

Если обновлений нет, единственным долгосрочным решением остается переход на современный смартфон. Сейчас Google и Samsung обещают до семи лет программной поддержки для своих актуальных моделей, поэтому покупка нового устройства позволит надолго сохранить доступ не только к YouTube, но и ко всем сервисам Google.

Ранее в YouTube обнаружили новый баг, который "съедает" 100% мощности процессора. Проблема затрагивает не только Chrome, но и другие браузеры, включая Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Brave.

Напомним, накануне YouTube разрешил пользователям отключить шортсы. Ранее такая опция была доступно только в режиме родительского контроля.

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