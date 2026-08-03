YouTube скоро перестанет запускаться на старых Android-смартфонах: кто в списке

Это коснется моделей, работающих на Android 6, включая популярные смартфоны, которые долгое время оставались востребованными у пользователей.

Компания Google постепенно прекращает поддержку устаревших устройств на базе Android 6.0 Marshmallow. В результате владельцы таких смартфонов уже в ближайшие недели начнут терять доступ к официальному приложению YouTube, обратили внимание в SlashGear.

Причина в том, что в июле компания повысила минимальные требования для сервисов Google Play – теперь они работают только на устройствах с Android 7.0 и новее. Поскольку YouTube тесно зависит от Google Play services, приложение на смартфонах с Android 6.0 больше не сможет функционировать в обычном режиме.

В настоящий момент около 1,6% пользователей Android используют телефоны под управлением Android 6, следует из свежей статистики Google. При общей базе в 3,9 миллиарда пользователей речь идет о порядке 60 млн устройств, которые лишатся поддержки популярной видеоплатформы.

Видео дня

При запуске YouTube пользователи таких устройств увидят уведомление с предложением перейти на веб-версию сервиса через браузер. Сам смартфон не перестанет работать, а данные не будут потеряны, однако это лишь начало: со временем все больше приложений начнут отказываться от поддержки Android 6.0, а владельцы таких устройств будут сталкиваться с сообщениями о несовместимости.

По словам Google, поддержка Android 6.0 больше не позволяет полноценно развивать YouTube и внедрять новые функции. Исключив старые устройства, разработчики смогут сосредоточиться на улучшении работы приложения на современных платформах.

Что делать владельцам таких смартфонов

Несмотря на прекращение поддержки приложения, смотреть видеоролики на YouTube по-прежнему можно через браузер, открыв мобильную версию сайта. Аналогичный способ может выручить и в случае, если в будущем перестанут работать другие сервисы Google, например Gmail.

В первую очередь стоит проверить, доступно ли для телефона официальное обновление системы. Для этого нужно открыть "Настройки" → "Система" → "Обновление ПО" и убедиться, что производитель не выпустил Android 7.0 или более новую версию для вашего устройства.

Если обновлений нет, единственным долгосрочным решением остается переход на современный смартфон. Сейчас Google и Samsung обещают до семи лет программной поддержки для своих актуальных моделей, поэтому покупка нового устройства позволит надолго сохранить доступ не только к YouTube, но и ко всем сервисам Google.

Ранее в YouTube обнаружили новый баг, который "съедает" 100% мощности процессора. Проблема затрагивает не только Chrome, но и другие браузеры, включая Microsoft Edge, Mozilla Firefox и Brave.

Напомним, накануне YouTube разрешил пользователям отключить шортсы. Ранее такая опция была доступно только в режиме родительского контроля.

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