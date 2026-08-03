Названа самая популярная конфигурация игрового ПК в 2026 году

Видеокарты GeForce RTX 50 постепенно становятся все популярнее, как и конфигурации с 16 ГБ VRAM.

Steam опубликовал статистику по железу пользователей магазина за июль 2026 года. Эти данные собираются автоматически на основе конфигураций ПК и позволяют узнать, на каком компьютере играет большинство геймеров мира.

Самой популярной видеокартой среди пользователей Steam все еще остается GeForce GTX 3060. Такая карта установлена в 3,88% систем. На втором и третьем местах находятся ноутбучная RTX 4060 (3,64%) и декстопная RTX 4060 (3,63%). Также в топ-5 попали RTX 5070 (3,62%) и RTX 3050 (3,22%).

Также в Steam сменился стандарт VRAM: 16 ГБ видеопамяти впервые вышли на первое место, заняв 25,9% и обогнав некогда бессменного лидера – 8 ГБ (25,3%). Третье место с 12,8% осталось за моделями с 12 ГБ видеопамяти.

Видео дня

Что касается процессоров, можно отметить рост популярности 8-ядерных решений – они уже установлены в 27,74% ПК. Самые же популярные чипы: 6-ядерные (28,43%), а 2 и 4-ядерные занимают долю меньше 15%. В целом, доля чипов Intel (54,65%) у пользователей Steam постепенно снижается, тогда как AMD Ryzen (45,34%) становятся все популярнее.

В сегменте операционных систем первую строчку продолжает удерживать Windows 11 – она уже установлена на 70,25% компьютеров. Далее расположилась Windows 10, доля которой опустилась до 23,30%.

По оперативной памяти распределение следующее: 16 ГБ (40,97%), 32 ГБ (36,93%), 8 ГБ (7,98%). Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей (51,1%). С полной статистикой Steam можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в июне Nvidia вернула в продажу GeForce RTX 3060 в версии с 12 ГБ памяти. Причем стоит она столько же, сколько на момент в 2021 году.

Ранее авторитетные эксперты составили список лучших видеокарт в разных ценовых категориях. Все они имеют отличное соотношение цены-качества и еще не скоро устареют.

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