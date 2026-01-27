Ночной удар РФ по Одессе: количество пострадавших значительно увеличилось

Самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе.

Ночью 27 января российская армия нанесла удар по Одессе. Известно уже о трех пострадавших, есть серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате ударов повреждены несколько многоквартирных жилых домов и частных домов, возникли масштабные пожары. Кроме того, пострадали здание церкви в центре города и детский сад.

"Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок. Многие жители эвакуированы", - рассказал чиновник.

Видео дня

Он подчеркнул, что самая сложная ситуация на одной из локаций в Хаджибейском районе, где разрушена часть жилого дома.

"Предварительно, под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы не останавливаются ни на минуту. На местах работают все экстренные службы и оперативные штабы. Информация уточняется", - добавил Лысак.

Обновлено в 7:20. Позже Лысак уточнил, что в результате обстрела, кроме садика и церкви, повреждены объект инфраструктуры, жилые дома, магазин и строительная площадка. Пострадали 22 человека, среди них 14 - легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

По словам Лисака, все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи. Развернуты оперативные штабы. Людям оказывается вся необходимая помощь. Лисак добавил, что работники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе єВідновлення, а также из городского бюджета.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 25 января россияне атаковали Николаевскую область, в частности нанесли удары по городу Очаков и селу Дмитровка. По словам начальника ОВА Виталия Кима, враг целился по объектам энергетической инфраструктуры в городе. В результате удара по Очаковому был ранен работник энергетического предприятия. От удара FPV-дроном по Дмитровке ранения получили четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев.

Также в воскресенье россияне нанесли удар по многоэтажкам в Харькове. Одна из них расположена рядом с торговым центром в Салтовском районе города. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате вражеского удара есть пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: