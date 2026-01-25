Россияне нанесли удары по многоэтажкам в Харькове, - мэр

В домах есть пострадавшие.

Днем в воскресенье, 25 января, российские войска поразили ударными дронами два многоэтажных дома в Харькове. Один из них расположен рядом с торговым центром. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов в Telelegram.

"Попадание вражеского дрона в торговый центр в Салтовском районе города. По уточненной информации Ситуационного центра, попадание произошло в многоэтажку рядом с торговым центром. В результате вражеского удара по многоэтажке есть пострадавшие. Зафиксировано еще одно попадание вражеского дрона по многоэтажке в Салтовском районе", - отметил он.

Впоследствии мэр сообщил, что по уточненной информации, одна из пострадавших многоэтажек административно принадлежит к соседнему Киевскому району.

Российские удары по Харькову

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января россияне нанесли удар "Шахедами" по Харькову, в результате чего 31 человек был ранен, среди них беременная женщина и дети.

Под ударом оказались два района - Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушениям подверглись общежитие с переселенцами, больница и роддом.

В Индустриальном районе было попадание в дом и возгорание квартиры. В пятиэтажном доме в результате попадания "Шахеда" были заблокированы люди.

