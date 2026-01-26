Десятки тысяч людей без отопления из-за целенаправленных ударов РФ по Херсонской ТЭЦ

Ситуация в городе одна из самых критических в Украине.

В результате обстрелов российских оккупантов выведена из строя и не работает Херсонская ТЭЦ, которая обеспечивала теплом десятки тысяч горожан. Об этом сообщил председатель правления компании "Нафтогаз Украины", которой принадлежит Херсонская ТЭЦ, Сергей Корецкий.

"В течение прошедших суток россияне целенаправленно обстреливали Херсонскую ТЭЦ – артиллерией и дронами. Она была единственным источником теплоснабжения для десятков тысяч жителей города", – говорится в сообщении.

По словам Корецкого, российские террористы хотят лишить энергетиков возможности восстановливать оборудование. Сейчас ситуация с теплом в Херсоне – одна из самых критических, подчеркивает он.

Видео дня

"Совместно с местными властями делаем все возможное, чтобы обеспечить херсонцев альтернативными источниками тепла. Принимаются меры для обеспечения резервного снабжения", – сообщает менеджер.

Состояние энергосистемы Украины – последние новости

Многие жители Киева также до сих пор остаются без отопления. Особенно тяжелая ситуация на левом берегу, в жилом массиве Троещина.

После новых атак оккупантов по энергоструктуре в ночь на 24 января восстановление теплоснабжения на Троещине может произойти через 4-5 дней, по оценкам специалистов. Отмечается, что данные сроки реальны только при условии отсутствия новых ударов.

По состоянию на середину дня понедельника ночной обстрел врага привел к отключению электроэнергии абонентов в Харьковской и Донецкой областях. В то же время погода добавила проблем энергетикам в Киевской и Тернопольской областях, где часть жителей также осталась отрезанной от энергоснабжения.

Вас также могут заинтересовать новости: