Россияне атаковали Николаевскую область: ранены четверо детей и электромонтер

Вечером оккупанты атаковали село Дмитровка FPV-дроном.

Сегодня, 25 января российские оккупанты ударили по городу Очаков и по селу Дмитровка в Николаевской области. В результате вражеских атак есть пострадавшие, сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что утром россияне атаковали Очаков. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры в городе.

Ким отметил, что в результате удара по Очакову был ранен работник энергетического предприятия. Глава Николаевской ОВА уточнил, что его состояние - легкое.

Напомним, что ранее в "Николаевоблэнерго" сообщили, что в результате утренней атаки по Очакову был ранен электромонтер АО "Николаевоблэнерго" по имени Владимир. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, вечером 25 января оккупанты атаковали село Дмитровка FPV-дроном. В результате атаки ранены четверо детей. Всех госпитализировали в Николаев.

Ким добавил, что состояние пострадавших детей легкое. Медики следят за их здоровьем.

Ситуация со светом в Николаевской области может стать еще хуже

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области сейчас ситуация со светом очень плохая. По его словам, скоро ситуация может стать еще хуже, так как враг не прекращает атаковать энергетическую инфраструктуру.

Ким подчеркнул, что "перекрытие дорог электричества не добавит" и призвал общины подавать заявки на получение генераторов для вышек мобильной связи.

