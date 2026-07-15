Украина 'отрезает' Крым массированными атаками на российские корабли, – NYT

После ударов по дорогам, железной дороге и топливной инфраструктуре Украина начала активно наносить удары по российским судам в Азовском и Чёрном морях.

Украинские силы начали новый этап кампании по изоляции оккупированного Крыма, нанося удары по российским судам в Азовском и Черном морях. В Киеве заявляют, что цель операции – нарушить логистику оккупантов и затруднить поставки топлива и военных грузов на полуостров, пишет The New York Times.

После атак на автомобильные дороги, железную дорогу, топливные базы и энергетическую инфраструктуру Украина переключилась на морские пути снабжения. Для этого используются дальнобойные беспилотники, которые в последнее время позволили проводить операции даже в Азовском море.

По данным украинских военных, удары направлены на "систематическое нарушение логистической цепочки противника". В Генштабе утверждают, что за последние дни были атакованы десятки российских судов, среди которых танкеры, грузовые корабли и вспомогательные катера.

Видео дня

В то же время газета отмечает, что не смогла независимо подтвердить заявление Украины о поражении или уничтожении 116 российских судов за девять дней. Издание подтвердило удары как минимум по 11 кораблям, но предполагает, что реальное количество может быть значительно больше.

Аналитик морской консалтинговой компании Ambrey Томас Алекса, проанализировав видео украинских военных, заявил, что только в течение нескольких дней на прошлой неделе были нанесены удары примерно по 30–35 российским судам, преимущественно в Азовском море.

Третий этап операции

В 414-й бригаде беспилотных систем рассказали, что кампания по изоляции Крыма была разработана в три этапа.

"Сначала были атаки на сухопутные пути на полуострове и в его пределы, затем удары по крупным запасам. Третий этап, сосредоточенный на морских путях, начался на прошлой неделе, когда стало ясно, что российские суда были незащищены и уязвимы", – сообщил старший сержант с позывным Фин.

По его словам, украинским операторам приходится запускать беспилотники примерно на 400 километров, преодолевая российскую противовоздушную оборону и средства радиоэлектронной борьбы. Над морем дроны летят максимально низко, чтобы избежать обнаружения радарами.

Россия полагается на морские перевозки

После украинских ударов по нефтебазам и транспортной инфраструктуре Россия стала активнее использовать морские маршруты для снабжения Крыма.

Элизабет Броу, научный сотрудник Атлантического совета, считает, что большинство судов в Азовском море перевозили не нефть на экспорт, а именно грузы для снабжения оккупированного полуострова.

По данным украинской стороны, удары также направлены на ослабление российского нефтяного сектора, приносящего Кремлю значительные доходы.

Реакция России

Официальная Москва заявляет, что кампания не повлияет на ее планы продолжать войну. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал атаки Украины на суда "хуже пиратства".

В то же время российские провоенные блогеры резко раскритиковали военное руководство страны за неспособность защитить морское сообщение с Крымом.

"Если все так будет продолжаться, у нас появится свой Ормузский пролив… Наши корабли просто не смогут добраться до Крыма и вернуться обратно без дронов", – написал в Telegram российский военный блогер "Военный Осведомитель".

Новости Крыма – самое интересное

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 июля Силы обороны впервые нанесли удар по танкерам теневого флота РФ в акватории Черного моря – было поражено 20 судов. Кроме того, ночью 14 июля СБС ВСУ поразили в Азовском море еще 11 судов РФ, входящих в состав так называемого теневого флота страны-агрессора.

Таким образом СБС парализуют фидерный флот противника ("курьерские" малые и средние 140-метровые плоскодонные танкеры дедвейтом по 7000 тонн), являющегося важной составляющей теневого флота. Это делает невозможным вывоз на экспорт нефтепродуктов из портов нефтеперевалки и "наливаек" РФ по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю на крупные танкеры.

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