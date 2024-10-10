Он считает, что наказание должно быть разным для тех, кто даже не воевал, а уже хочет в СЗЧ и нормальную жизнь, и тех, кто отвоевал на передовой и имел ранения или контузии.

Сержант 38-й отдельной бригады морской пехоты Александр Молодой считает законопроект об освобождении от уголовной ответственности за самовольное оставление части несправедливым, поскольку есть разные ситуации, и соответственно должен быть разный уровень наказания.

Как рассказал военный в эфире "Еспресо", например, есть парни, которые планируют СЗЧ не потому, что устали воевать, а просто хотят вернуться к своей обычной классной жизни.

Он рассказал о случае с новомобилизованным, которого в "бусике" привезли в ТЦК.

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"Хорошо одет, достаточно образованный, подтянутый, накачанный... в компьютерах разбирается, знает язык. Я ему предложил хорошую должность, которая не является боевой... то есть это тыловая должность, она очень нужна. А он сразу сказал: я не буду служить, я все равно пойду в СЗЧ. Я его не отобрал, потому что зачем нам эта проблема, он все равно пойдет, он все равно сбежит или из учебного центра, или потом из подразделения", - пояснил военный.

Но этого парня все равно куда-то послали, и он уйдет из того подразделения в СЗЧ "не потому, что он устал или он навоевался, а потому что он хочет просто вернуться к классной жизни: быковать на дорогах на какой-то своей дорогой иномарке, сидеть в ночных клубах", говорит он.

А с другой стороны, отмечает военный, может быть ситуация, когда парень, который пришел в 2022 году как доброволец, воевал, имел ранения, контузии, и он пошел в СЗЧ.

"Здесь СЗЧ - и здесь СЗЧ, как будто здесь сняли уголовную ответственность и здесь, но мотивы разные, люди разные, истории разные. Если их под один уровень загонят - это опять же очередной виток несправедливости", - добавил военный.

Декриминализация СЗЧ - что известно

8 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о декриминализации СВЧ. Так, военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, но потом добровольно вернулись к месту прохождения службы, военная служба и действие контракта продолжается. Также возобновляются выплаты и осуществление продовольственного, вещевого обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Как заявляет военный юрист Тарас Боровский, 95% случаев самовольного оставления частей военными - это искусственно созданные ситуации, возникающие из-за конфликта между бойцом и командиром.

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