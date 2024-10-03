Вторая причина, по ее наблюдениям, - это отсутствие ответственности.

Штурмовичка и боевой медик Елена Рыж назвала две причины, по которым чаще всего самовольно покидали часть военные, которых она знает. Об этом Рыж рассказала в ходе интервью Радио Свобода.

"Нет одного ответа, по какой причине люди это делают (уходят в СЗЧ). Я много ребят знаю, которые пошли в СЗЧ. И из того что я вижу, первое - это страх. Он такой большой, что его даже трудно описать, что это страх погибнуть. Это в целом страх, который окутывает человека и он становится похож больше на животное, чем на человека думающего, и поддается инстинктам. Вторая история, которую я довольно часто вижу, - это отсутствие ответственности. Люди не думают, что будет потом, какую ответственность понесут за это. Они просто готовы убегать, бежать, прятаться, готовы входить в алкоголь и где-то там пропадать. Для них это как убежать от реальности", - сказала военная.

Рыж добавила, что не осуждает в целом этих людей. Однако, по ее словам, есть отдельные чаты военных, и люди, которые пошли в СЗЧ, порой начинают там писать, скорее всего под влиянием алкоголя, вроде "да мы придем, да еще будет, да я...".

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"Это очень неприятно. Вот таких людей я осуждаю. Потому что пока он: "да мы, да я", прямо сейчас часть ребят из этого чата бьются с врагом на передовой, каждый день рискуя своей жизнью. А ты свалил незаконно, бухаешь где-то там и еще делаешь вид "да мы, да я". Нет, все, нет "мы"... Когда-то в твою дверь позвонят и тебе придется дверь открыть", - отметила военная.

Она говорит, что не позволяет себе отчаиваться, какие бы тяжелые ситуации ни были.

"Если я буду себе это позволять, то по большому счету, все пойдет как карточный домик - все начнет сыпаться от маленького к большому. Я вижу вещи, которые меня расстраивают, и знаю, еще впереди, скорее всего, мои самые страшные времена, самые тяжелые дни. Я просто стараюсь видеть во всем свет, даже там, где его трудно увидеть", - отметила штурмовичка.

СВЧ в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, бывший нардеп, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко оценивает, что в Украине самовольно покинуть части могли более 100 тысяч человек.

По его мнению, нужно придумать реалистичную модель работы с теми, кто самовольно оставил службу. Из таких лиц можно сформировать несколько бригад, которые способны приносить реальную пользу на фронте.

Тема СЗЧ стала активно обсуждаться после того, как в сентябре украинский военный Сергей Гнездилов публично заявил о своем самовольном оставлении части. Гнездилов возмутился отсутствием демобилизации, отметив, что хочет привлечь внимание к серьезной проблеме.

Некоторые военнослужащие раскритиковали такой поступок, а 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, в которой служил Гнездилов, начала служебное расследование. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин предупредил, что ослабление ответственности за самовольное оставление части может привести к созданию "опасных прецедентов".

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