Документ определяет, что начатые уголовные производства в отношении военнослужащих не будут основанием для отказа в продолжении военной службы и действия их контракта.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12095 об изменениях в законы, регулирующие наказание за самовольное оставление воинской части (СОЧ). Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, проект закона приняли за основу сегодня голосами 235 народных депутатов.

"Во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается", - пояснил он суть документа.

В официальном сообщении в Telegram-канале Верховной Рады более расширенная информация по законопроекту № 12095.

Видео дня

Так, предлагается установить, что во время действия военного положения:

Военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части, но потом добровольно вернулись к месту прохождения службы, военная служба и действие контракта продолжается. Также возобновляются выплаты и осуществление продовольственного, вещевого обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части и затем добровольно прибыли обратно, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы и действия их контракта.

Проблема СЗЧ в Украине

Как сообщал УНИАН, бывший нардеп, командир подразделения ударных беспилотников "Орден Сантьяго" Игорь Луценко предполагает, что в Украине самовольно покинуть части могли более 100 тысяч человек.

Штурмовичка и боевой медик Елена Рыж назвала две причины, по которым чаще всего самовольно покидали часть военные, которых она знает. Это страх, который овладевает человеком, и он так велик, что его трудно описать: человек становится похож больше на животное, чем на человека думающего, и поддается инстинктам. Вторая причина, по ее наблюдениям, - отсутствие ответственности.

Верховная Рада 20 августа 2024 года также приняла Закон (№11322), предусматривающий освобождение от ответственности в отдельных случаях за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дезертирство. По информации народного депутата Павла Фролова, согласно этому закону, военнослужащие освобождаются от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части (СОЧ) и дезертирство:

если это случилось впервые;

нарушитель на стадии судебного разбирательства заявил о своем намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения прохождения военной службы;

командир воинской части дал письменное согласие прокурору или суду на продолжение прохождения военной службы таким лицом.

Проблема СОЧ стала активно обсуждаться после того, как в сентябре украинский военный Сергей Гнездилов публично заявил о своем самовольном оставлении части. Он объяснил, что сделал такой шаг из-за отсутствия демобилизации и заявил, что хочет привлечь внимание к серьезной проблеме.

Вас также могут заинтересовать новости: