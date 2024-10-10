Чаще всего это случается из-за конфликта между бойцом и командиром.

95% случаев самовольного оставления частей военными случаются из-за конфликта между бойцом и командиром, который дает "невероятные приказы". Об этом в эфире "Новини.LIVE" сказал Тарас Боровский, военный юрист, участник проекта "Пантеровец".

Отвечая на вопрос о самовольном оставлении военными частей, и действительно ли военные, которые впервые совершили СЗЧ, начали возвращаться на фронт вместо заключения, он отметил, что пока не может говорить о такой тенденции, но в целом такой механизм введен, он действует.

Говоря о том, почему военные прибегают к СЗЧ, Боровский отметил, что война и боевые действия - это очень серьезная психологическая нагрузка на людей. Поэтому можно было бы подумать, что многие просто не выдерживают этой нагрузки и покидают позиции.

Видео дня

"95% случаев СЗЧ, о которых я слышал, - это конфликт между гордым бойцом и самодуром командиром, который дает какие-то невероятные приказы. И умный, скажем, и образованный сержант или солдат, возможно, хочет внести какую-то нотку рациональности в эти приказы, у них возникает конфликт", - сказал юрист.

Далее же, добавил он, командир использует свои властные полномочия и записывает этого бойца "в ряды тех, кто отказывается выполнять приказ, или самовольно покидает пределы части или подразделения":

"Вот чаще всего эта ситуация искусственно создана командиром. И пока высшее командование немножечко не промоет ему сознание, он часто так поступает".

Кроме того, он отметил, что часто в случаях СЗЧ видит конфликт между молодым командиром и "дядей, который воюет 10 лет с 2014-го года, с АТО".

"И он просто является солдатом или сержантом, но он очень опытный. Он не является каким-то асоциальным и так далее. Но у них возникают такие конфликты, и очень часто этот взрослый дядя приходит и жалуется, что "командир какой-то малой мне будет рассказывать, что делать, и я не буду его слушать". Вот такие возникают ситуации часто. И они становятся причиной того, что то или иное лицо записывают в СЗЧ", - сказал юрист.

Случаи СЗЧ в украинской армии - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергей Гнездилов, который ушел добровольцем на войну, подчеркнул, что в Украине должны быть установлены четкие сроки службы. Он публично заявил, что самовольно оставил воинскую часть и уехал в Киев. Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило о задержании военнослужащего 56-й ОМБр, который самовольно оставил воинскую часть и сообщил об этом через социальные сети 21 сентября 2024 года.

На днях Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12095 об изменениях в законы, регулирующие наказание за СЗЧ. Согласно изменениям, военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали, но добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Вас также могут заинтересовать новости: