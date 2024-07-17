Перед запуском сервиса состоялось закрытое бета-тестирование, во время которого компании забронировали 929 работников.

С сегодняшнего дня, с 17 июля, на портале "Дія" заработала услуга электронного бронирования. Руководители критически важных предприятий отныне могут бронировать сотрудников онлайн, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным Минэкономики, работает такой алгоритм бронирования в "Дії":

Министерства, ОВА вносят в Единый перечень предприятия, учреждения и организации которые, в соответствии с законодательством, имеют право бронировать работников. Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, подает на портале "Дія" списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью. Система автоматически проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли его данные в реестре "Оберег". "Дія" в течение суток направляет уведомление руководителю о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении "Резерв+".

Выписку о бронировании можно будет загрузить на портале "Дія" и при необходимости распечатать.

Видео дня

Перед запуском сервиса состоялось закрытое бета-тестирование, во время которого компании забронировали 929 работников. "Раньше этот процесс был довольно запутанным. Информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. Данные терялись или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей заново. Новая услуга сделает этот процесс бронирования онлайн быстрым и прозрачным", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Бронирование от мобилизации

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о новой идее относительно экономического бронирования– "оплачивать" его товарами и услугами.

Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров предоставил межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных полномочия во время мобилизации предоставлять предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования.

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