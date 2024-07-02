Множество видео подтверждают, что это не единичные инциденты, а часть тенденции, потенциально тревожной для России.

Украинские FPV начали сбивать российские разведывательные дроны, очевидно, в результате быстрого процесса разработки украинской BRAVE1.

Это государственный технологический акселератор, целью которого является быстрое внедрение хороших идей в сферу деятельности, и он имеет впечатляющий послужной список, пишет Forbes.

В апреле BRAVE1 призвал к созданию дронов-перехватчиков. Их требования были просты: система, которая получала бы информацию о местоположении цели, скорости и пеленге от внешних датчиков, таких как радар, и запускала бы дрон для поиска, преследования и автоматического поражения цели. Их цели будут лететь со скоростью 60–100 миль в час на высоте около 5000 футов, в частности российские разведывательные дроны Орлан-10, Zala и SuperCam.

Существующие системы ПВО могут легко сбить такие дроны. Но в то время как "Орлан-10" стоит около 100 000 долларов, ракета класса "земля-воздух" "Стингер" стоит около 500 000 долларов за выстрел. Такие ракеты являются дефицитным ресурсом, и их, как правило, приберегают на случай неотвратимых угроз.

"Мы должны найти решение, позволяющее сбивать такие дроны, не тратя впустую средства ПВО", - говорится в запросе BRAVE1.

Украинские пограничники опубликовали видео, на котором видно перехват разведывательного дрона Zala сверху с помощью FPV.

Первый известный "воздушный бой" дронов с дронами произошел в октябре 2022 года, и с тех пор их было несколько, похоже, в основном это были случайные столкновения. Россияне начали использовать FPV для борьбы с украинскими ночными бомбардировщиками "Баба Яга", большими, медленными и летающими на малой высоте. Чтобы перехватить что-то столь же высокое и быстрое, как разведывательный дрон, требуется гораздо больше координации и планирования полета.

На втором видео показан еще один перехват с FPV Zala, на третьем показано, как FPV сбивает Орлан-10 после длительной погони. FPV, возможно, едва ли смогут поймать дроны самолетного типа, но, поскольку у оператора есть только передняя камера, направленная вниз, у них нет возможности определить, есть ли что-то на их хвосте.

Дальнейшие видео подтверждают, что это не единичные инциденты, а часть тенденции, потенциально тревожной для России. "Орлан-10" - стандартный беспилотный артиллерийский корректировщик, используемый для определения местоположения целей и ведения огня прямой наводкой. Zala - дрон-корректировщик ударов дронов-камикадзе Lancet. Без глаз в небе российская артиллерия и операторы "Ланцета" не имеют возможности поражать цели. Это серьезный удар по силам, которые в значительной степени полагаются на артиллерию.

"Украинские дроны, нейтрализующие российские разведывательные дроны, фундаментально изменят эту войну таким образом, что Россия не сможет и никогда не сможет оправиться от нее. По сути, если Украина сможет масштабировать то, что происходит в этом видео… Россия облажалась таким образом, что это на самом деле непостижимо", - прокомментировал OSINT-аналитик Эндрю Перпетуа.

Навстречу летающему минному полю

Аналитики отмечают, что неясно, насколько легко можно масштабировать этот потенциал, но также неясно, нужно ли сбивать большое количество дронов-разведчиков.

"В отличие от FPV стоимостью 500 долларов, разведывательные дроны с неподвижным крылом немногочисленны с обеих сторон и не могут быть быстро заменены. Одной угрозы того, что они теперь могут быть сбиты простыми FPV, может быть достаточно, чтобы удержать их подальше от линии фронта и над собственными войсками, где они безопаснее, но гораздо менее эффективны", - пишут они.

На недавних видеороликах также видно, как украинские FPV перехватывают "Ланцеты" на пути к цели. Если разведывательный дрон может кружить над головой несколько часов, то полет "Ланцета" длится всего несколько минут, и для его перехвата требуется значительная координация между сенсорами, командованием ПВО и операторами дронов. Опять же, это предполагает действующую интегрированную систему.

Существуют специально созданные дроны-перехватчики, такие как DroneHunter от Fortem, Anvil и Roadrunner от Anduril, не говоря уже о перехватчике MARSS и Coyote от Raytheon. Но это сравнительно крупные и дорогие изделия "военного уровня", и они, как правило, больше подходят для таких целей, как российско-иранские беспилотники "Шахед", бомбардирующие Украину.

"Недорогие FPV в качестве оружия против дронов могут изменить правила игры. И они могут не остановиться на дронах. Операторы FPV безуспешно пытались преследовать российские вертолеты, опубликовав видео как минимум двух неудачных попыток. Автоматизированное наведение и планирование маршрута повысят шансы на попадание. Опять же, риск попадания не позволит пилотам приблизиться к цели, что может иметь большее влияние, чем количество поврежденных вертолетов", - сказано в материале.

Отмечается, что это всего лишь небольшой шаг от противовертолетных дронов до "летающего минного поля", на котором большое количество дронов образуют мобильный, смертельный барьер для самолетов противника.

Хотя за последние пару лет россияне продемонстрировали множество новых типов беспилотников, их бюрократическая система закупок гораздо менее эффективна в преобразовании их в развернутые возможности. Украинский технологический кластер BRAVE1 заключил сотни контрактов и поставил на передовую линию тысячи дронов, наземных роботов, морских дронов и других новых возможностей в очень короткие сроки.

Теоретически соединить существующие FPV-дроны с существующими радиолокационными сетями ПВО и добавить программное обеспечение для захвата воздушной цели достаточно просто, но это тот тип проекта, который обычно занимает годы и стоит миллионы.

"На тестирование в вашей стране потребуются годы. Мы делаем за три дня то, что НАТО делает за три месяца или три года", - сказал один из выступавших на конференции "Будущее дронов в Украине", организованной Отделом оборонных инноваций США и украинским технологическим акселератором Brave1.

Американская программа "Репликатор" сейчас пытается подражать темпам развития дронов в Украине, что сильно противоречит тенденциям в истории дронов в США.

"Перехваты дронов впечатляют. Но именно скорость развития действительно должна привлекать внимание", - отмечают эксперты.

Война в Украине - как уничножать российские разведывательные БПЛА

Использование самолетов Як-52 против российских разведывательных БПЛА - это действенный метод борьбы, однако проблема является более глобальной. Об этом в эфире телемарафона сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, решение о легкомоторных самолетах, которые могли бы уничтожать воздушные цели вроде разведывательных БПЛА или ударных беспилотников типа "Шахед", на самом деле действенное.

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