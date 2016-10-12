В зоне АТО не наблюдается эскалации ситуации - Минобороны
18:25, 12 октября 2016Война
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В зоне проведения антитеррористической операции не наблюдается эскалации ситуации, а есть только нарушения режима прекращения огня со стороны террористов.
Минобороны: Каждый день боевики нарушают договоренности о прекращении огня / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после торжеств в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна по случаю Дня защитника Отечества, который будет праздноваться 14 октября, заявил первый заместитель министра обороны Иван Руснак.
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“Там нет как таковой эскалации. Там каждый день идет нарушение договоренностей о прекращении огня, и мы каждый день даем информацию о нарушениях прекращения огня с той стороны. К сожалению, у нас есть раненые и погибшие”, - сказал Руснак.
Как сообщал УНИАН, Руснак также заявил, что необходимости в седьмой волне мобилизации нет.
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