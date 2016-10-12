В Минобороны заявляют, что необходимости в седьмой волне мобилизации нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель министра обороны Иван Руснак сегодня в комментарии журналистам после торжеств ко Дню защитника Украины, который будет праздноваться 14 октября.

“Решения (об объявлении седьмой волны мобилизации - УНИАН) нет, и нет необходимости (объявлять). Мы говорили, что более 50 тысяч перешли на контрактную службу и это позволило укомплектовать те воинские части, которые сейчас проходят соответствующую подготовку на полигонах. И в дальнейшем, по планам Генерального штаба, осуществляется ротация в зоне АТО”, - сказал Руснак.

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Как сообщал УНИАН, 26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих шестой волны и заявил, что после этого на фронте останутся только контрактники.