Весенний хайкинг в Карпатах: чем привлекает туристов Полонина Руна в Закарпатье (фоторепортаж)

В Украинских Карпатах вскоре начнется летний туристический сезон, однако самые нетерпеливые туристы-пешеходники уже планируют первые походы в горы. В Закарпатской области для них уже даже подготовили карту убежищ, где можно переждать непогоду или переночевать.

Собственно, уже сейчас фанаты хайкинга в Закарпатье штурмуют Полонину Руна, также известную как Полонина Ровная, с максимальной высотой 1479 метров.

Там до сих пор частично сохранился снежный покров, но благодаря отсутствию слишком резких перепадов высоты и удобному для прохождения рельефу даже сейчас по маршруту вполне реально ходить.

Помимо прочего, на полонине также расположены орнитологический заказник "Сокольские скалы" и гидрологический памятник природы "Ледниковое озеро Великое Тростя", на юго-восточных склонах – Турье-Полянский заказник и водопад Воеводин, на северо-западных – Лумшорские водопады.

Также в последние годы вокруг Полонины Руна разгорелся немалый скандал из-за планов построить там мощную ветровую электростанцию – уже сейчас там можно увидеть фундаментную плиту под ветровой электрогенератор.

Ближайшие населенные пункты к Полонине Руна – села Лумшоры (47 километров на машине от Ужгорода) и Липовец (14 километров на машине от Хуста).

Собственно, именно от Лумшор идет самый популярный туристический маршрут для восхождения на Руну протяженностью около 7 километров в одну сторону, с перепадом высоты 640 метров. Начинается он возле турбаз, пересекает ручей и ведет по лесной дороге через озеро Комсомольское.

С вершины полонины открываются виды на гору Пикуй, заказник "Шипит" и Словацкие Бескиды.

Профессиональные гиды советуют туристам ходить на Полонину Руна весной или осенью, ведь летом там может быть слишком жарко.

