Восстановление сил в Карпатах: лучшие пешеходные маршруты в Славском

Лето стремительно подходит к концу, но если вы вдруг еще не имели возможности немного восстановить силы, не стоит расстраиваться – отдыхать в Украинских Карпатах можно круглый год. Тем более, что добираться туда довольно легко, там достаточно свободного жилья, да и мужчины могут путешествовать. УНИАН.Туризм расскажет о поселке Славское во Львовской области, который стал довольно неплохим вариантом для отдыха в Украине военного времени.

Как ни крути, после шести месяцев с начала полномасштабного российского вторжения, украинцы снова начали испытывать тягу к отпускам. И в этом нет ничего плохого, ведь чтобы оставаться психически здоровыми и продуктивными на благо страны, люди должны немного перезагружаться и восстанавливать силы.

Поскольку в отпуск за границу сейчас могут уехать далеко не все – кто-то из-за денег, кто-то из-за нехватки времени, а также мужчины призывного возраста – многие украинцы начали еще больше обращать внимание на отдых в Украине. И вполне по понятным причинам фаворитом стали Украинские Карпаты – наряду со всеми "туристическими" плюсами, здесь свою роль также сыграла большая удаленность от активных боевых действий и отсутствие условий для морского отдыха на юге страны.

Одним из довольно популярных мест летнего отдыха среди украинцев стал поселок городского типа Славское на юге Львовской области, чуть менее раскрученный, чем те же Буковель, Яремче ли Пилипец. Поселок начал активно развивать туризм еще несколько лет назад, поэтому несмотря на пандемию коронавируса и войну на сегодняшний день он оказался вполне приспособленным для комфортного отдыха. В то же время, цены здесь остаются вполне приятными по сравнению с более популярными локациями Ивано-Франковской или Закарпатской областей.

В целом, этим летом в Славском отдыхают немало людей, много семей с детьми и любителей активного отдыха, в том числе мужчин. И нет, в Славском никто не терроризирует мужчин-туристов повестками в военкомат.

Как добраться до Славского

Славское довольно удобное в плане дороги – через поселок за день проходит несколько поездов. К примеру, из Киева прямым ночным поездом ехать около 13 часов – приехав утром, еще будете иметь весь день впереди. Если очень ограничены во времени – даже можно приехать просто на уик-энд, ведь обратный поезд выезжает ежедневно вечером. А уже с 24 августа "Укрзализныця" возвращает поезд "Интерсити+" №745/746 "Киев – Славское".

Также до Славского удобно добираться поездом из Винницы, Тернополя, Львова и Ужгорода.

Кроме того, до Славского можно доехать на автомобиле – маршрут из Киева по трассе Е40/М06 займет около 9 часов, если ехать без существенных остановок и пробок.

Туристическая инфраструктура Славского

С жильем в Славском проблем нет – на популярных сервисах по бронированию жилья на начало сентября там доступно более 50 вариантов жилья на любой вкус и бюджет, причем осенью цены здесь немного ниже. Есть тут и скромные базы отдыха по цене от 300-400 гривень за ночь за двухместный номер эконом-класса, есть трехзвездные отели от 600-700 гривень за ночь на двоих, а также парочка более дорогих отелей с номерами стоимостью в несколько тысяч гривень.

При этом важным моментом является месторасположение средства размещения, ведь на самом деле Славское растянулось на несколько километров. Поэтому можно выбирать жилье или ближе к центру города и железнодорожному вокзалу, или ближе к тому или иному подъемнику, здесь уже зависит от ваших планов. Особенно важно это учитывать, если едете зимой и настроены кататься на лыжах.

С питанием в Славском тоже нет проблем – здесь есть немало кафе и колыб, от простых до более современных, цены вполне приемлемые. Также в поселке есть пиццерия, кофейня (там даже есть кофе на растительном молоке и модные в этом сезоне холодные кофейные напитки), фуд-корт на центральной площади и большой супермаркет, где также можно взять пиццу на вынос.

Славское на протяжении последних лет активно развивалось в плане туризма, в том числе в вопросх внешнего вида. Конечно, там еще есть много над чем работать, есть недострои или заброшенные здания. Тем не менее, в городе довольно неплохо оформлены центральная прогулочная аллея, центральный сквер и набережная реки Опир.

В частности, возле набережной обустроили зону отдыха с лавочками, клумбами, скейт-парком, современным освещением и велодорожками. К сожалению, работы выполнены лишь наполовину – вторую часть набережной не успели оформить из-за начала войны.

Кстати, о велодорожках – это вообще отдельная гордость Славского. Их в поселке немало, хотя и пока не сплошным поясом. Но в целом передвигаться на велосипеде здесь довольно комфортно.

А еще вдоль трассы от центра Славского до подъемника на "Захар Беркут" (около 6 километров) за пределами поселка выделена дорожка для велосипедов и пешеходов, что довольно редко случается в Карпатах. Ведь много где дороги новые сделали, но о пешеходах и велосипедистах почему-то не подумали.

Еще одна интересная инициатива в Славском – экологическая. По всему поселку установили симпатичные кованые "бутылки" для сбора вторсырья. И, не поверите, но там, где они есть – действительно меньше мусора валяется.

В общем, Славское – довольно опрятный поселок. В некоторых местах в центре города совсем недавно переложили плитку, установили интересные скульптуры, обустроили информационные стенды и указатели, а также отремонтировали объекты городской инфраструктуры, включая школу, детсад, стадион и больницу (а вот до здания поселкового совета пока руки не дошли). Согласитесь, по таким улочкам гораздо приятнее гулять.

О безопасности военного времени в поселке тоже позаботились – здесь есть несколько укрытий на случай воздушной тревоги, на улицах установлены указатели пути к ним. Сирена здесь тоже есть.

Чем заняться в Славском

Славское хоть и небольшой поселок, но здесь немало вариантов для активного и пассивного отдыха. Во-первых, это довольно популярный горнолыжный курорт – здесь есть сразу несколько подъемников. Причем несколько из них – на Погар (857 метров), на Тростян (1235 метров) и "Захар Беркут" (1242 метра) – работают круглый год, поэтому летом туристы могут без проблем попасть на вершины местных гор, чтобы полюбоваться пейзажами, покушать в местных колыбах и развлечься.

Также в Славском есть несколько отелей со СПА, много где есть хотя бы небольшой бассейн. Да и гулять по поселку довольно приятно.

Пешеходные маршруты в Славском

Всего в Славском выделено шесть горных вершин, которые подходят как для катания на лыжах, так и для пеших походов. На три из них можно подняться на подъемнике.

Высокий Верх (ТК "Захар Беркут", 1243 метра, есть кресельный подъемник)

Тростян (1232 метра, есть кресельный подъемник)

Менчил / Варшава (1072 метра)

Ильза (1065 метров)

Погар (857 метров, есть кресельный подъемник)

Кремень / Политехник (180 метров)

Каждая вершина довольно легкая, поэтому если любите пешие походы в горы и погода позволяет, можно легко покорять по одной в день. Мы успели на три, и сейчас расскажем об особенностях каждой из них.

Погар. Это, наверное, самая первая вершина в Славском, куда отправляются пешие туристы. Во-первых, потому что это ближайший к центру города подъемник – чуть больше 1 километра. Здесь довольно небольшой набор высоты, без резких перепадов – длина маршрута на гору составляет около 2,8 километров по дуге с набором высоты до 300 метров. Пешком можно подняться чуть больше чем за час, на подъемнике – минут за 15.

Кто-то из туристов поднимается и спускаются пешком, кто-то делает это на подъемнике, а кто-то комбинирует маршрут. Также здесь проложен маршрут на спуск для горных велосипедов.

На вершине Погара вариантов для досуг не так уж и много – там есть небольшая колыба и парочка торговцев едой и напитками, иногда предлагают покататься на лошадях.

С вершины открываются красивые виды, но в целом люди здесь проводят не так уж много времени.

Также на вершине и на пути вниз растет немало лесной малины и ежевики – если приезжать в августе-сентябре, то ею вполне можно полакомиться прямо с куста. И, поверьте, лесные ягоды намного вкуснее магазинных.

Высокий Верх. Это едва ли не самая популярная вершина в Славском, хотя формально подъемник на гору от туркомплекса "Захар Беркут" расположен уже в курортном селе Волосянка в 6 километрах от центр Славского. Здесь же есть немало гостиниц и коттеджей.

Расстояние до вершины горы несколько длиннее, чем на Погар – подъемник едет около 30 минут. С другой стороны, если на Погар пеший маршрут обходной, то здесь можно пройти фактически по прямой – чуть больше 3 километров до вершины. Но и набор высоты здесь больше – около 550 метров, поэтому идти будет немного дольше и тяжелее. Также есть велосипедный маршрут на спуск.

На верхней станции подъемника довольно активная туристическая жизнь, в том числе с не очень приятными атрибутами в виде джипов, которыми местные катают туристов на гору, выкатывая траву и обдавая пылью пешеходов.

Также на Высоком Верхе можно прокатиться на зип-лайне, покататься на лошадях (честно говоря, в жару животных действительно жалко), посидеть в ресторане, покушать шашлыки на фуд-корте, воспользоваться приличным туалетом и даже заночевать в мини-отеле.

А еще здесь на вершине растет много дикой голубики – большинство ягод собирают местные "бизнесмены", но и туристам кое-что остается.

На посещение Высокого Верха можно смело выделять целый день, причем стартовать как можно раньше.

Ильза. Еще одна интересная вершина Славского, куда сможет подняться практически каждый. Здесь нет подъемника, есть только бугель, который работает зимой от села Тернавка (около 9 километров от центра Славского).

Подъем на Ильзу начинается примерно в 2 километрах от центра Славского – ориентиром будут церковь и городское кладбище. Из этой точки маршрут до вершины горы тянется 5 километров с набором высоты около 400 метров. Там везде есть указатели, поэтому не потеряетесь – всегда надо следовать по бело-красному маршруту 5001. На дорогу туда уйдет около 2 часов, книзу – 1,5 часа. Также подниматься на Ильзу можно из Волосянки.

В целом маршрут довольно легкий, но есть несколько неприятных участков с крутыми подъемами, скользкими камнями и глиной. Последние 300 метров к вершине вообще идут через густые заросли.

Но пейзаж того стоит, чтобы их преодолеть.

Зимой на вершине Ильзы, очевидно, бурлит жизнь, когда активно продолжается лыжный сезон. Даже какие-то точки с напитками работают. Но летом здесь почти нет людей, так что вся эта красота только ваша.

Мы прозвали этот маршрут "малиновым", ведь большая часть его проходит через лес, где растет очень много малины. Наверное, именно из-за нее наше восхождение заняло на час больше, чем ожидалось.

К сожалению, мы не успели посетить две другие большие вершины Славского – Тростян и Менчил, но они тоже достойны внимания. Зато будет повод вернуться.

Куда поехать на экскурсию со Славского

Если приехать в Славское больше чем на неделю, то можно будет разбавить пребывание здесь экскурсиями. К счастью, вариантов немало.

В частности, можно поехать в соседний городок Сколе – около 30 минут, за день через населенные пункты проходят несколько поездов. Этот город менее туристический, но там есть несколько интересных вариантов досуга – от посещения Дворца Гределей до пешеходных маршрутов в Национальном парке "Сколевские Бескиды". Больше о Сколе читайте в нашем большом материале.

Кроме того, поездом от Славского можно доехать до Львова, Ужгорода или Мукачево, если вдруг захочется немного сменить обстановку и побывать в большем городе. До каждого из них ехать около 2-3 часов.

Также утренний поезд из Киева едет от Славского дальше до Чинадиево, где расположен знаменитый замок "Сент-Миклош", или до остановки "Карпаты", где можно посетить Дворец графов Шенборнов. Вернуться в Славское можно вечерним поездом на Киев. Если же ехать машиной, до дорога займет около 120 километров. Больше о дворцах Закарпатья читайте в нашем большом материале.

Немного труднее с логистической точки зрения, но вполне реально съездить в Урич, где расположен музей истории города-крепости Тустани. На машине сюда ехать чуть меньше 60 километров. Больше о Тустани читайте в нашем большом материале.

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В целом Славское – прекрасный вариант выехать немного отдохнуть в Карпатах с комфортом и приемлемыми ценами. Здесь однозначно есть чем заняться, поэтому можно смело ехать на несколько дней. Впрочем, и под горный уик-энд поселок отлично подойдет. Причем в любое время года.

Марина Григоренко