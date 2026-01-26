Забудьте о билетах по 10 евро: цены растут быстрее, чем в прошлом году, – отчет Ryanair

В авиакомпании ожидают, что в 2026 году авиабилеты подорожают в среднем на 7%.

Крупнейший бюджетный авиаперевозчик Европы Ryanair отметил, что на старте 2026 года цены на авиабилеты растут быстрее, чем в прошлом году.

Как говорится в свежем отчете на сайте авиакомпании, средняя стоимость билетов на рейсы авиакомпании в третьем квартале, завершившемся в конце декабря 2025 года, выросла на 4% – до 44 евро.

При этом, согласно прогнозу аналитиков перевозчика на 2026 год, в дальнейшем цены на билеты на самолеты продолжат рост, причем с еще большими темпами.

"Хотя на четвертый квартал Пасха не влияет, цены на билеты растут быстрее, чем в прошлом году, и теперь мы считаем, что годовой рост цен составит +7% вместо ранее прогнозируемых 1% или 2%", – говорится в сообщении.

Одновременно в Ryanair ожидают, что пассажиропоток авиакомпании в 2026 финансовом году вырастет на 4% и составит почти 208 млн пассажиров (ранее прогнозировалось 207 млн) благодаря высокому спросу и более ранним, чем ожидалось, поставкам новых самолетов Boeing.

"На данном этапе мы с осторожностью прогнозируем чистую прибыль за 2026 финансовый год в диапазоне от 2,13 млрд до 2,23 млрд евро. Окончательный результат за 2026 финансовый год по-прежнему подвержен влиянию неблагоприятных внешних факторов в четвертом квартале, включая эскалацию конфликта в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке", – отмечают аналитики авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ryanair назвали пять своих направлений, на которые туристам стоит обратить внимание в 2026 году. Именно в эти аэропорты авиакомпания открывает больше новых рейсов по более доступным ценам.

Одновременно лоукостер отменяет рейсы в аэропорты целого ряда стран, где, по мнению руководства компании, действуют слишком высокие аэропортовые сборы. В частности, под раздачу попали Испания, Австрия, Германия, Португалия, Франция и Бельгия.

