Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Будапешт не поддастся шантажу со стороны Зеленского.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что страны Балтии поддерживают политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в посте Сийярто в соцсети Х.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны Зеленского.

"Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны президента Украины", – говорится в сообщении.

При этом глава МИД Венгрии отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, в котором тот высказался по поводу того, что Венгрия продолжает закупать у России нефть.

"Министр иностранных дел Литвы сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии", - написал Сийярто.

Он отметил, что Будапешт не позволит диктовать себе условия в энергетической политике и никто не может заставлять Венгрию покупать энергоносители по более высоким ценам.

"Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", – отметил глава МИД Венгрии.

По словам Сийярто, многие семьи в странах Европы сейчас платят за коммунальные услуги в три или четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства.

"Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!", – написал он.

Зеленский и Орбан: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой российского диктатора Владимира Путина. Зеленский отметил, что разница между Путиным и Орбаном только одна – премьер Венгрии пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку. Президент Украины напомнил, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Кремля, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.

Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил свою делегацию, находящуюся в Украине с несогласованным визитом во главе с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Цепеком, "быть вежливыми" с украинцами. Орбан опубликовал запись видеозвонка Цепеку и призвал того требовать от Украины разрешения осмотреть поврежденный россиянами нефтепровод "Дружба", но при этом демонстрировать уважение к Украине. Премьер Венгрии отметил, что его делегация должна задокументировать, что они хотели договориться с украинскими представителями. По словам Орбана, Венгрия не ищет конфликта с Украиной, а хочет помочь.

