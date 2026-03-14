Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что страны Балтии поддерживают политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в посте Сийярто в соцсети Х.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддастся шантажу со стороны Зеленского.
"Страны Балтии уже давно действуют по указаниям Зеленского, но Венгрия не поддастся шантажу со стороны президента Украины", – говорится в сообщении.
При этом глава МИД Венгрии отреагировал на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, в котором тот высказался по поводу того, что Венгрия продолжает закупать у России нефть.
"Министр иностранных дел Литвы сегодня заявил, что ему было бы стыдно жить в стране, которая покупает дешевую российскую нефть, утверждая, что это означает отказ от автономии", - написал Сийярто.
Он отметил, что Будапешт не позволит диктовать себе условия в энергетической политике и никто не может заставлять Венгрию покупать энергоносители по более высоким ценам.
"Никто не может указывать нам, у кого мы должны или не должны покупать нефть, и никто не может заставить нас покупать нефть по более высокой цене, чем раньше", – отметил глава МИД Венгрии.
По словам Сийярто, многие семьи в странах Европы сейчас платят за коммунальные услуги в три или четыре раза больше, чем венгерские домохозяйства.
"Мы будем защищать более низкие расходы на энергоносители и отстаивать наш суверенитет!", – написал он.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой российского диктатора Владимира Путина. Зеленский отметил, что разница между Путиным и Орбаном только одна – премьер Венгрии пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку. Президент Украины напомнил, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Кремля, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.
Также мы писали, что премьер Венгрии Виктор Орбан попросил свою делегацию, находящуюся в Украине с несогласованным визитом во главе с заместителем министра энергетики Венгрии Габором Цепеком, "быть вежливыми" с украинцами. Орбан опубликовал запись видеозвонка Цепеку и призвал того требовать от Украины разрешения осмотреть поврежденный россиянами нефтепровод "Дружба", но при этом демонстрировать уважение к Украине. Премьер Венгрии отметил, что его делегация должна задокументировать, что они хотели договориться с украинскими представителями. По словам Орбана, Венгрия не ищет конфликта с Украиной, а хочет помочь.