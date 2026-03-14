США пообещали вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лидерах Ирана

Американское правительство интересуется информацией о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других чиновниках.

США предлагают вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и его подразделений, сообщает Государственный департамент США в рамках программы "Вознаграждение за справедливость".

Это объявление появилось на фоне продолжения военной кампании США и Израиля против Ирана и после убийства аятоллы Али Хаменеи и других иранских высокопоставленных чиновников.

"Корпус стражей исламской революции (КСИР), входящий в состав официальных вооруженных сил Ирана, играет центральную роль в использовании Ираном терроризма в качестве основного инструмента государственной политики", – говорится в сообщении.

Госдеп США подчеркивает, что КВИР несет ответственность за многочисленные нападения на американцев и объекты США, в частности те, которые привели к гибели граждан США.

"С момента своего основания в 1979 году КВИР играет значительную роль в реализации внешней политики Ирана. В настоящее время эта организация контролирует значительную часть иранской экономики и оказывает значительное влияние на внутреннюю политику страны", – отмечает ведомство.

В частности, американское правительство интересует информация о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, а также о заместителе начальника его штаба Али Ашгаре Хеджази, военного советника, генерал-майора Яхью Рахима Сафави, советника Али Лариджани, министра внутренних дел Эскандара Момени и министра разведки и безопасности Эсмаила Хатиби.

Кроме того, США ищут информацию о четырех неназванных должностных лицах Корпуса стражей иранской революции, их фотографии не были добавлены.

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен. Он добавил, что заявление, опубликованное в четверг, 12 марта, было в письменном виде, ни голоса, ни видео Хаменеи не показали. Гегсет предположил, что это потому, что новый верховный лидер Ирана получил ранение, а также он напуган и скрывается. Кроме того, министр обороны США подчеркнул, что Хаменеи не хватает легитимности.

Также мы писали, что, согласно данным журналистского расследования, Моджтаба Хаменеи может владеть разветвленной сетью недвижимости в Европе на сумму более 130 миллионов долларов. Указывается, что у него могут быть элитные апартаменты в Лондоне и отель во Франкфурте-на-Майне. Как утверждается, недвижимость Хаменеи оформлена через сеть подставных компаний и официально не зарегистрирована на имя иранского лидера. Примечательно, что в Лондоне у Хаменеи есть две квартиры недалеко от посольства Израиля. По мнению экспертов по безопасности, это жилье может использоваться для наблюдения за дипломатическим учреждением.

Вас также могут заинтересовать новости: