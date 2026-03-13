Этому виду уже угрожает опасность из-за деятельности человека.

С прошлого года экологические группы ведут масштабный проект по сохранению природы в горах Аннамит, густом горном хребте в Юго-Восточной Азии. За разнообразную дикую природу его часто называют "Амазонкой Азии". Как пишет The Dodo, благотворительная организация Fauna&Flora, возглавляющая эту инициативу, установила камеры наблюдения по всему хребту, чтобы узнать о дикой природе, которая там обитает.

После публикации снимков защитники природы были восхищены результатами, ведь изображения подтвердили богатство биоразнообразия этих мест. Как рассказал изданию старший технический советник Fauna&Flora в Азиатско-Тихоокеанском регионе Гарет Голдторп, снимки подтвердили наличие "некоторых довольно интересных видов".

Среди видов, запечатленных камерой, был аннамитский полосатый кролик. "Это животное было неизвестно ученым и всему миру до середины 90-х годов и, вполне возможно, было самым редким кроликом в мире", – отметили авторы.

Видео дня

Полосатые кролики с аннамитской шерстью – маленькие, с коричневым мехом, черными полосками и белым брюшком. Они ведут ночной образ жизни, и их так редко можно увидеть, что любое фотографическое подтверждение их присутствия имеет большое значение.

Почти идентичные по внешнему виду суматранским полосатым кроликам, которых часто называют самыми редкими кроликами на Земле, аннамитские полосатые кролики являются отдельным видом, но не менее неуловимыми – и очаровательными.

По данным Международного союза охраны природы (МСОП), аннамитские полосатые кролики находятся под угрозой исчезновения, а их популяция сокращается, в значительной степени из-за браконьеров и торговли экзотическими дикими животными.

Они также обитают в низменных районах, где ведется активная застройка. Но Голдторп остается полным надежды, особенно после того, как увидел снимки с камеры наблюдения, поскольку они дали экологам доказательства для действий.

"Нам также нужно сотрудничать с местными сообществами. Нам нужно поддерживать их средства к существованию, чтобы попытаться уменьшить любое будущее воздействие, которое они могут оказать на эти более густонаселенные виды", – сказал он.

Также камера зафиксировала серау (Capricornis), известного как "призрак леса". Их крайне редко можно увидеть. Представьте себе тело антилопы с головой козла (включая рога) и пышной гривой шерсти, похожей на бородавчатого. Это серау. Они питаются небольшими группами в каменистых местностях, и МСОП классифицирует их как уязвимый вид.

Как и в случае с полосатыми кроликами, заметить серау вообще считается победой. Также в регионе заметили и сняли на видео азиатских слонов, сундских панголинов и макак-одиночек.

К сожалению, после завершения исследования в 2025 году Fauna & Flora лишилась финансирования этого проекта из-за сокращения бюджета правительством Великобритании.

