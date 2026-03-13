Сейчас все хаотично: аналитик о создании системы перехвата российских дронов

Нужно сбивать дешевые российские беспилотники еще более дешевыми украинскими БПЛА-перехватчиками.

Украина должна создать централизованную систему перехвата дронов российских оккупантов.

Об этом в эфире "Киев 24" сказал военный аналитик Андрей Крамаров. Он отметил, что Украина должна отдельно вывести войска, которые будут заниматься дронами-перехватчиками для противодействия вражеским дронам.

По словам Крамарова, на данный момент на вооружение уже принято 9 различных типов зенитных дронов, но пока что "эта история развивалась в определенной степени хаотично".

Видео дня

"Под командованием Воздушных сил стоит задача создать централизованную систему перехвата. У нас есть авиация, зенитно-ракетные войска, мобильные огневые группы, которые работают на классических ствольных установках. И как отдельный вид нашей системы противовоздушной обороны – создать те, которые будут оперировать дронами. Чтобы это было систематично, они были разветвлены", – сказал эксперт.

Да, подчеркнул он, основная задача здесь – сбивать дешевые российские беспилотники еще более дешевыми украинскими БПЛА-перехватчиками, чем повышать эффективность украинской системы противовоздушной обороны.

Война машин

Как сообщалось, Украина получила для испытаний гуманоидных роботов Phantom, о чем сообщило издание Time, которое пообщалось с разработчиками новинки, американской компанией Foundation.

Соучредитель компании Майк Леблан отметил, что опыт, полученный в Украине, только укрепил его убеждение в важности гуманоидных роботов-бойцов. Он подчеркнул, что война в Украине существенно отличается от конфликтов прошлых лет.

