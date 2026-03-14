Путин предлагал Трампу перевезти в Россию 450 кг обогащенного урана Ирана, – Axios

Ранее Россия хранила иранский низкообогащённый уран в рамках ядерного соглашения 2015 года.

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе президент России Владимир Путин предложил перевезти обогащенный уран Ирана в Россию в рамках соглашения о прекращении войны, сообщает Axios.

Как сообщили источники изданию, глава Белого дома отклонил это предложение. Теоретически, предложение Путина могло бы способствовать изъятию иранских ядерных запасов без ввода войск США или Израиля на территорию Ирана.

Отмечается, что обеспечение контроля над 450 килограммами иранского урана, обогащенного до 60%, который всего за несколько недель можно превратить в уран для военного назначения и которого хватит на изготовление более чем 10 ядерных бомб, является одной из ключевых военных целей США и Израиля.

В статье подчеркивается, что Россия уже является ядерной державой. Напоминается, что ранее она хранила иранский низкообогащенный уран в рамках ядерного соглашения 2015 года. Это делает Россию одной из немногих стран, обладающих техническими возможностями для приема этого материала.

По данным издания, во время телефонного разговора с Трампом в понедельник, 9 марта, Путин выдвинул несколько предложений по прекращению войны между США и Ираном, одним из которых была договоренность по урану.

"Это не первый раз, когда ее выдвигали. Ее не приняли. Позиция США заключается в том, что мы должны убедиться, что уран находится под охраной", – поделился с изданием американский чиновник.

Издание отметило, что Россия выдвигала подобные предложения во время переговоров между США и Ираном по ядерной программе в мае 2025 года, то есть это было еще до того, как в июне США и Израиль нанесли удар по иранским ядерным объектам.

Добавляется, что во время последнего раунда переговоров перед началом войны Иран отклонил предложение о перевозке урана и предложил разбавлять уран на своих собственных объектах под надзором Международного агентства по атомной энергии.

"Неясно, согласится ли Иран на это предложение сейчас", – указывается в публикации.

По словам американского чиновника, это должно быть выгодное соглашение для страны:

"Президент общается со всеми – Си, Путиным, европейцами – и всегда готов заключить сделку. Но это должна быть выгодная сделка. Президент не заключает невыгодных сделок".

Издание сообщило, что США и Израиль обсуждали возможность отправки спецподразделений в Иран для обеспечения безопасности ядерных запасов на более позднем этапе войны.

В частности, министр обороны Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в пятницу, что у США "есть целый ряд вариантов" для взятия под контроль высокообогащенного урана Ирана.

По его словам, одним из них является добровольная сдача Ираном запасов, которую США "примут с удовольствием".

"Они не были готовы пойти на это во время переговоров. Я никогда не скажу ни этой группе, ни всему миру, на что мы готовы пойти и как далеко мы готовы зайти – но варианты у нас, бесспорно, есть", – сказал министр обороны США.

В то же время Трамп в интервью Fox Newsнамекнул, что обеспечение безопасности высокообогащенного урана пока не является главным приоритетом:

"Мы не сосредоточены на этом, но в какой-то момент, возможно, будем".

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Reuters, на заседании Совета Безопасности ООН РФ и Китай пытались заблокировать обсуждение вопроса о создании комитета для надзора и обеспечения выполнения санкций ООН против Ирана, однако их предложение было отклонено. Отмечается, что посол США в ООН Майкл Волц обвинил Москву и Пекин в попытках защитить Тегеран, блокируя работу так называемого Комитета 1737. Примечательно, что посол России в ООН Василий Небензя обвинил США и их союзников в разжигании "истерии вокруг якобы планов Ирана по получению ядерного оружия". Он добавил, что отчеты МАГАТЭ этих планов Ирана не подтверждали.

Также мы писали, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф рассказал, что представители Ирана на переговорах хвастались, что у них ядерного топлива хватит для изготовления 11 бомб. По словам Виткоффа, представители Ирана "гордились" тем, что смогли обойти протоколы контроля, чтобы достичь этого уровня. Спецпредставитель Трампа добавил, что США предлагали Ирану десятилетний перерыв в обогащении урана. По словам Виткоффа, США были готовы оплачивать топливо, но иранская делегация отклонила это предложение.

