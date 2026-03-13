Каждый год Пекин увеличивает оборонный бюджет не менее чем на 7 процентов.

С 2023 года Китай увеличивает расходы на оборону. На 2026 год страна задекларировала около 277 млрд долларов на военные расходы. Как пишет военный портал Defence Express, о таком плане стало известно после пленарного заседания профильной делегации представителей вооруженных сил на Всекитайском собрании народных представителей.

По сравнению с 2025 годом, когда оборонный бюджет Китая составлял около 245 млрд долларов, расходы на оборону выросли на 7,3%. Как отметили авторы, это соответствует пятилетнему плану ежегодного увеличения на 7%, который был объявлен Си Цзиньпином три года назад.

Аналитики отметили, что оборонные расходы Китая следует рассматривать через призму того, что Пекин в настоящее время является второй страной в мире по этому показателю. А первое место с большим отрывом занимают США, чей ориентировочный оборонный бюджет в настоящее время составляет около 900 млрд долларов. Это около 2,8% от ВВП страны. А Китай довел оборонные расходы до 1,3% от ВВП, который достиг 20,28 трлн долларов в 2025 году.

"В то же время существует целый ряд обоснованных предположений, что реальные оборонные расходы Китая выше. В частности, в Пентагоне, согласно публичным отчетам, посвященным китайской угрозе, указывается, что реальные расходы Китая на вооруженные силы могут быть на 40–90% выше. То есть составлять 388–526 млрд долларов и составлять от 1,83% до 2,48%", – пишут авторы.

Также авторы отметили, что помимо общей суммы "на оборону" очень большое значение имеет то, как эти средства распределяются. "В частности, сколько идет на содержание личного состава и зарплаты, а сколько на закупку и модернизацию вооружения, а главное – по какой цене, а также на проведение учений и тренировок. То есть на то, что напрямую влияет на боеспособность", – добавило издание.

Напомним, что по данным разведки Китай уже проводил испытания ядерного оружия. Аналитики не исключают, что страна может создавать ядерный арсенал не для сдерживания, а для ведения войны. При этом официально в Китае отрицают проведение ядерных испытаний.

