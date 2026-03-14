Эксперты объяснили, действительно ли сода действует как дезодорант с научной точки зрения.

Действительно ли коробка пищевой соды в холодильнике нейтрализует запахи? Этот простой и старый метод может заставить усомниться в его эффективности, но эксперты объяснили для сайта известной советчицы Марты Стюарт его научную основу и поделились несколькими советами.

Почему пищевая сода работает как дезодорант в холодильнике

Научное исследование показало, что в холодильниках с пищевой содой концентрация запаха была на 70 процентов ниже, чем в контрольной группе.

"В других исследованиях изучали использование соды в упаковке пищевых продуктов, в частности ферментированных продуктов, таких как кимчи, и наблюдали заметное снижение интенсивности запаха при добавлении пищевой соды", – пояснил Дани Домингес, магистр наук, диетолог-нутрициолог.

Таким образом, исследования доказывают, что пищевая сода является эффективным дезодорантом. Но как это работает? "Пищевая сода, также известная как бикарбонат натрия, нейтрализует запахи с помощью кислотно-щелочной химии. Эта кристаллическая соль является амфотерной, то есть она может реагировать как с кислотными, так и с щелочными соединениями", – говорит Домингес.

Именно здесь вступает в игру химия: "Поскольку многие неприятные запахи вызваны летучими молекулами, которые имеют либо кислотную, либо щелочную природу, пищевая сода может химически взаимодействовать с ними, чтобы нейтрализовать их. При этом она может уменьшить их летучесть, делая запах менее заметным", – говорит Домингес.

Лучший способ использования пищевой соды в холодильнике

Важно правильно расположить контейнер с пищевой содой в холодильнике и правильно подобрать ее количество в зависимости от размера холодильника. "У нас может возникнуть соблазн засунуть открытую коробку на заднюю полку и на этом закончить, но чтобы пищевая сода действительно работала, ей нужен поток воздуха", – говорит эксперт по уборке Триш Дуарте.

Дуарте рекомендует насыпать стакан пищевой соды в неглубокую, широкую емкость. Если вы хотите хранить порошок в коробке, полностью откройте крышку и осторожно встряхивайте ее раз в неделю, чтобы свежий порошок вышел на поверхность. Заменяйте всю коробку каждые тридцать дней. Пищевая сода может справиться только с определенным количеством вещества. Через несколько недель она начинает терять свои свойства по борьбе с запахом.

Для более сильных запахов Дуарте предлагает поставить рядом с пищевой содой небольшую миску с активированным углем. "Уголь более пористый, чем пищевая сода, и захватывает молекулы запаха, как магнит, улавливая то, что пищевая сода не может", – говорит она.

Как избавиться от запахов в холодильнике

Использование свежей пищевой соды в холодильнике – отличный способ дезодорирования, но он не устранит запахи и не уничтожит их источник, такой как липкие пятна или старые продукты. Чтобы избавиться от запахов в холодильнике, нужно протереть его теплым мыльным раствором, чтобы удалить пятна и остатки. Используйте разбавленный раствор уксуса, если вам нужна дополнительная помощь с накоплением запахов. Дайте ему полностью высохнуть, прежде чем класть пищевую соду, чтобы сохранить свежесть.

Чтобы холодильник оставался без запахов, его нужно регулярно чистить, хранить продукты в герметичных контейнерах и выбрасывать испорченные ингредиенты. Контроль уровня влажности также важен, поскольку чрезмерная влажность может способствовать образованию плесени или бактерий, вызывающих запахи. "Пищевая сода служит вспомогательным средством, а не заменой регулярного ухода", – добавил Домингес.

Борьба с запахом в холодильнике – еще несколько советов

Напомним, что в первую очередь стоит регулярно мыть и дезинфицировать ящики для мяса и овощей – именно там чаще всего скапливается влага и остатки продуктов. Полезно периодически протирать все полки и стенки холодильника дезинфицирующими салфетками.

Также для борьбы с неприятными запахами в холодильнике можно использовать свежемолотый кофе. Вместе с содой он может помочь поддерживать свежесть.

