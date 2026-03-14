Украина обратится в ООН в связи с загрязнением Днестра в результате российской атаки

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в результате нападения России произошла утечка технических масел, которые течением воды попали на территорию соседнего государства – Молдовы.

В результате российского удара по Днестровской ГЭС произошло загрязнение реки Днестр, сообщил в своем Telegram-канале украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По словам Лубинеца, произошла утечка технических масел, которые течением перенесло на территорию соседнего государства.

"Атакуя объекты гидроэнергетики, враг сознательно провоцирует гуманитарный кризис в двух странах одновременно. Это покушение на базовое право миллионов людей – право на воду. Террор не имеет локального масштаба – он угрожает всей системе европейской безопасности", – подчеркнул украинский омбудсмен.

Видео дня

Он сообщил, что такие действия РФ являются грубым нарушением Женевских конвенций. Сейчас готовятся соответствующие письма в ООН с требованием зафиксировать этот факт экоцида и дать международную правовую оценку действиям агрессора.

Экологическая катастрофа угрожает не только Украине, но и Молдове. Как сообщает молдавское издание NewsMaker, Кишинев уже привлек свою армию, а также обратился за помощью к Европейскому Союзу.

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну заявил, что его стране необходима быстрая мобилизация специалистов и оборудования для улавливания нефтяных пятен и тестирования качества воды.

Отмечается, что над устранением последствий на Днестре уже работают специалисты из Молдовы, Румынии и Украины, а также подразделения Национальной армии Молдовы.

"Мы просим поддержки европейских партнеров для быстрой мобилизации команд специалистов и необходимого оборудования для работы на Днестре. Речь идет об оборудовании для улавливания, удержания и сбора нефтяных загрязнений из воды, а также о мобильных станциях для тестирования качества воды", – заявил Мунтяну.

Министр окружающей среды Георге Хаждер не исключил, что населенные пункты на севере Молдовы могут остаться без водоснабжения. Указывается, что в районе села Наславча уже объявлен желтый уровень опасности.

"Украинская сторона с утра проводит работы на своем участке берега. Специалисты из Румынии устанавливают дополнительные фильтры для очистки воды", – рассказал Хаждер.

Известно, что до 1 апреля текущего года на участке Наславча-Дубосары также запретили рыбалку.

Ранее УНИАН сообщал, что министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 13 марта, заявил о стабилизации ситуации в энергосистеме страны. По словам Шмыгаля, дефицит электроэнергии на пике потребления составляет около 1 ГВт. Министр энергетики отметил, что в части регионов отключения электроэнергии уже отсутствуют, тогда как в других применяют лишь одну или полторы очереди ограничений. Он добавил, что импорт электроэнергии составляет около 12% от общего суточного потребления. В то же время Шмыгаль напомнил, что отопительный сезон в стране еще продолжается, тогда как Россия продолжает пытаться уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

Также мы писали, что народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк не исключил, что Россия может попытаться лишить централизованного водоснабжения жителей крупных городов Украины. Нагорняк предупредил, что угроза существует для Киева, Днепра, Одессы и Харькова. Поэтому депутат отметил, что каждая семья должна подготовиться к потенциальным угрозам и иметь запас питьевой и технической воды. Также президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия готовит удары по инфраструктуре, связанной с водоснабжением.

