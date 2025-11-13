В бюджете Франции на 2026 год, представленном правительством, предусмотрено повышение налога на авиаперевозки.

Авиакомпания Ryanair объявила о прекращении деятельности в нескольких региональных аэропортах Франции после значительного повышения налогов по всей стране. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что бюджетный перевозчик раскритиковал повышение авиационных налогов, что и привело к такому драматичному решению.

Ryanair уже отказалась от услуг ряда региональных аэропортов, включая Страсбург, Бержерак и Ватри. Коммерческий директор компании Джейсон МакГиннесс заявил, что в ближайшие месяцы к этому процессу присоединятся и другие французские аэропорты. Он сказал, что 180%-ное повышение налогов сделало региональные аэропорты "нежизнеспособными" для перевозчика.

Важно, что его вмешательство произошло через три дня после публикации Ryanair очень сильных финансовых результатов за первую половину финансового года, который заканчивается в марте 2026 года: чистая прибыль превзошла ожидания рынка, достигнув 2,54 млрд евро с апреля по сентябрь, увеличившись на 42% благодаря росту цен на билеты. Ryanair также повысила свой годовой прогноз пассажиропотока до 207 миллионов по сравнению с первоначальными 206 миллионами.

В бюджете Франции на 2026 год, представленном правительством, предусмотрено повышение налога на авиаперевозки, в результате чего будет установлена ​​дополнительная плата в размере 4,77 евро (более 230 гривень) за билет как для внутренних рейсов, так и для рейсов в другие страны Европы. Макгиннесс заявил:

"Этим летом мы покинем несколько региональных аэропортов Франции. Повышение налогов на 180% делает эти аэропорты нерентабельными для нас".

Отмечается, что резкий рост налогов также привел к тому, что билеты бизнес-класса на дальние расстояния будут облагаться дополнительной пошлиной до 120 евро. Изначально французские власти утверждали, что повышение налогов принесет экономическую выгоду, хотя и признали ожесточенное сопротивление со стороны многочисленных представителей авиационного сектора.

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири сообщил, что авиакомпания сократит количество рейсов по всей Франции, если правительство решит повысить налоги на авиаперевозки. Он назвал существенное повышение налогов на авиацию "неоправданным", учитывая, что сектор не приносит существенного дохода. Глава авиакомпании сообщил о планах потенциально удвоить годовой пассажиропоток во Франции к 2030 году при условии отмены правительством сборов.

Также он также предположил наличие более доступных вариантов на альтернативных рынках, предупредив, что дальнейшее повышение налогов приведет к еще большему сокращению пропускной способности. Министр транспорта Франции Филипп Табаро раскритиковал заявление Ryanair, обвинив бюджетного перевозчика в использовании "агрессивных" стратегий для "уклонения от своих обязательств".

Важно, что это последовало за решением Ryanair сократить свою пропускную способность во Франции зимой на 11%, несмотря на введение 31 000 дополнительных рейсов и шести миллионов дополнительных мест по сравнению с предыдущей зимой. Предполагается, что сокращение пропускной способности было осуществлено после повышения авиационных налогов и потери примерно 7,3 миллиона пассажиров из-за сбоев в работе французской службы управления воздушным движением.

В то время как Страсбург, Ватри, Бержерак и Брив были фактически оставлены авиакомпанией, в Безье в зимние месяцы было отменено более 100 рейсов.

Политика Ryanair в станах Європы

Компания ведет достаточно агрессивную политику в плане стран, чьи условия в аэропортах ее не устраивают. В летнем расписании 2026 она уберет еще 1,2 млн мест (-10%) на рейсах в региональную Испанию.

Также лоукостер Ryanair принял решение существенно сократить полетную программу в аэропорт Вены.

