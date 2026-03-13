Они из другой лиги: 9 аспектов, в которых мужчины поколения X превосходят зумеров

Мировоззренческий конфликт поколений – неотъемлемая часть человеческой цивилизации, которая постоянно развивается, требуя от людей меняться вместе с ней.

Подходы к воспитанию детей постоянно меняются, и не всегда можно с уверенностью сказать, что эти изменения к лучшему. Как пишет на страницах Yourtango дипломированный специалист по социальным отношениям и гендерным исследованиям Зайда Слаббеккорн, большинство людей, чье детство пришлось на 1970-е годы (так называемое поколение X), часто оставались одни без присмотра взрослых, что сформировало у них специфические черты характера.

Развивая эту мысль, Зайда приводит 9 особенностей характера мужчин поколения X, которых часто не хватает их сыновьям и внукам, воспитанным уже в других условиях.

Привычка быть преданным

Родители детей поколения X обычно старались привить сыновьям чувство преданности и честности во всех аспектах их жизни. Не только в межличностных отношениях, но и, например, в отношениях с работодателем.

Готовность принимать вызовы

Дети 1970-х, как правило, были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы и разрешать конфликты, пока родители были на работе, и никто за ними не присматривал. Во взрослой жизни представители поколения X могут справляться с физическим и психологическим дискомфортом, потому что прошли "школу жизни" еще в детстве.

Терпеливость

Быт 1970-х был далеко не таким комфортным, как сегодня. Да и развлечений было значительно меньше. Поэтому мужчины, выросшие в 1970-х годах, с детства развивали в себе привычку терпеть дискомфорт.

Трудолюбие

Рабочая культура полвека назад была значительно жестче, чем сегодня. Мальчики 1970-х годов хорошо видели, как тяжело работают их родители, и воспринимали это как норму. Поэтому и во взрослой жизни поколение Х относилось к труду с упорством, которое не так часто можно увидеть у миллениалов и тем более у зумеров.

Они защищают близких

В 1970-х современное представление о гендерном равенстве только формировалось, и большинство людей придерживались более консервативных взглядов на роль мужчины в семье. Представители поколения X с детства усвоили, что мужчина должен быть кормильцем и защитником.

Откровенность

Воспитанные в более простых и несколько грубых условиях, мужчины поколения X не избегают сложных разговоров или конфликтов. Поэтому от них крайне редко можно услышать то, что называют пассивной агрессией. Если мужчине есть что сказать, он скажет это прямо, а не завуалированно.

Они не ждут одобрения

Для мальчиков 1970-х нормой было получать наказание за ошибки и плохие поступки, а вот получить похвалу было редкостью. Это резко контрастирует с современными подходами к воспитанию детей, но это также приучило поколение Х не ждать, что кто-то их похвалит за хорошо выполненную работу.

Находчивость

Современных родителей часто критикуют за чрезмерную опеку над детьми. Это лишает малышей необходимости самостоятельно искать решение собственных проблем. В 1970-х у мальчиков часто не было другого выбора, кроме как самостоятельно выходить из проблемных ситуаций.

Умение работать руками

Современное отношение к вещам сильно отличается от более бедных времен, в которые росло поколение Х. Сегодня сломанный стул или дырявую рубашку просто выбрасывают на свалку. Полвека назад все, что можно было отремонтировать, пытались восстановить своими руками. Мальчики 1970-х годов с детства приучались делать мелкий ремонт вещей своими руками.

Другие интересные публикации о разнице поколений

Как писал УНИАН, отцовство в 1980-х годах было во многих аспектах проще, чем сегодня. Хотя в бытовых вопросах жизнь современных родителей значительно легче, полвека назад социально-экономические условия для отцовства были лучше.

Вас также могут заинтересовать новости: