Некоторые Android-смартфоны уже превосходят iPhone 17 Pro: названы 4 модели

Современные Android-флагманы все чаще превосходят iPhone по отдельным техническим параметрам – будь то производительность, частота обновления экрана или емкость аккумулятора

Несмотря на то что iPhone 17 Pro считается одним из самых мощных смартфонов на рынке, несколько современных Android-флагманов предлагают более впечатляющие технические характеристики. По данным экспертов и тестов производительности, ряд моделей превосходит новинку Apple по дисплею, батарее и синтетическим бенчмаркам.

Журналисты BGR назвали четыре Android-смартфона, которые способны конкурировать с iPhone 17 Pro и в некоторых аспектах даже опережать его.

OnePlus 15

Эта модель ориентирована на максимальную производительность и использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 – один из самых быстрых мобильных чипов на рынке. Благодаря этому смартфон показывает высокие результаты в синтетических тестах и способен превосходить iPhone 17 Pro по "сырой" производительности.

Помимо мощного процессора устройство получило экран с частотой 165 Гц, тогда как у iPhone она ограничена 120 Гц. Еще одним важным преимуществом является аккумулятор емкостью около 7300 мАч на базе кремний-углеродной технологии, что значительно больше батареи флагманов Apple. Кроме того, версия 16 ГБ+512 ГБ стоит дешевле, чем базовая конфигурация iPhone 17 Pro.

Однако у смартфона есть и недостатки: при длительных игровых сессиях он может заметно нагреваться, а некоторые приложения иногда работают нестабильно из-за перегрева.

Vivo X300

Еще одним сильным конкурентом Apple стал Vivo X300. Этот смартфон был представлен как флагман, ориентированный на мобильную фотографию, но он также демонстрирует высокую производительность. В тесте Geekbench его многоядерный результат составляет около 10 264 баллов, тогда как iPhone 17 Pro набирает примерно 9 923 балла. В графическом тесте 3DMark устройство также показывает более высокий результат.

Камера Vivo, разработанная совместно с брендом Zeiss, считается одной из немногих, которая способна конкурировать с камерой iPhone и иногда даже превосходить ее по качеству снимков.

iQOO 15

Среди самых мощных Android-телефонов также выделяется iQOO 15. Эта модель делает упор на производительность и показывает впечатляющие результаты в бенчмарках. В Geekbench аппарат набирает около 10 466 баллов в многоядерном режиме, что немного выше показателя iPhone 17 Pro. В графическом тесте 3DMark Wild Life Extreme смартфон также опережает устройство Apple – примерно 7229 баллов против 5868.

Помимо производительности, iQOO 15 получил дисплей с более высоким разрешением 1440 × 3168 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость экрана также выше, чем у iPhone, что улучшает видимость на солнце. Еще одним важным преимуществом является аккумулятор емкостью 7000 мАч.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Последним устройством в списке стал Galaxy S26 Ultra от Samsung. Этот смартфон считается одним из самых сбалансированных Android-флагманов и главным конкурентом iPhone в премиальном сегменте. Он оснащен мощным процессором семейства Snapdragon, крупным OLED-дисплеем и продвинутой системой камер

В некоторых сценариях камера Galaxy может выдавать более удачные снимки, хотя в целом качество фотографий у обоих устройств находится на сопоставимом уровне.

В итоге эксперты приходят к выводу, что современные Android-флагманы все чаще превосходят iPhone по отдельным техническим параметрам – будь то производительность, частота обновления экрана или емкость аккумулятора. Но благодаря оптимизации системы и экосистеме iPhone 17 Pro все еще остается одним из самых сбалансированных смартфонов на рынке.

