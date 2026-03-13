Зеленский рассказал, как кризис на Ближнем Востоке играет на руку России

Президент Украины отметил, что с начала кризиса на Ближнем Востоке доходы России от продажи нефти выросли, и эти средства она вкладывает в дроны типа Shahed

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью радиостанции France Inter заявил, что Ближний Восток и война в Иране отвлекают внимание от Украины, сообщает Le Monde.

Издание отметило, что Зеленский выразил благодарность президенту Франции Эммануэлю Макрону, его команде и французам за помощь. Он высказал мнение, что "Ближний Восток и эта война отвлекают внимание от Украины".

Указывается, что президент Украины уверен в том, что кремлевский диктатор Владимир Путин поставляет Ирану дроны типа Shahed.

Видео дня

"Это дроны, изготовленные на территории России. Иран предоставил дроны России, а теперь они делают наоборот. Россия является союзником иранского режима", – заявил Зеленский.

Также украинский лидер высказал мнение, что Путин наживается на ценах на нефтепродукты.

"С начала кризиса на Ближнем Востоке доходы, полученные непосредственно от продажи российской нефти, резко выросли. Сейчас это 150 миллионов в день. Эти деньги немедленно реинвестируются в военные нужды", – поделился Зеленский.

Президент Украины также высказался по поводу отмены санкций против России:

"Владимир Путин вкладывает эти деньги в Shahed, чтобы передать их Ирану, а иранский режим использует их для ударов по американским базам или аэропортам. Так где же здесь логика? По моему мнению, отмена санкций против России – это плохо".

Также Зеленский рассказал об отправке украинских экспертов на Ближний Восток для противодействия иранским дронам.

"Нас об этом попросили, и мы сразу же отреагировали. Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то нам поблагодарил", – сказал президент Украины.

Как говорится в статье, по словам Зеленского, его страна является "лидером" в мире "в сфере дронов" и что она также делится своими технологиями с Францией.

Издание добавляет, что президент Украины назвал Эммануэля Макрона своим "другом в том смысле", что "мы вместе проживаем эти времена".

"В разные моменты мы помогали друг другу, мы понимаем друг друга, тогда как с президентом Трампом ситуация сложнее", – добавил Зеленский.

Война в Иране: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению аналитиков, Россия может выйти явным победителем из войны на Ближнем Востоке. Причем это произошло в решающий для российского диктатора Владимира Путина момент. Объясняется, что поскольку внимание от Украины отвлекается, Киев больше всего заинтересован в прекращении конфликта в Иране, чтобы война могла выйти на "финишную прямую". По мнению некоторых аналитиков, без длительного кризиса Россия вряд ли получит значительные стратегические дивиденды от блокирования Ормузского пролива.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные не нуждаются в помощи Украины, поскольку имеют достаточный опыт в сфере беспилотников. Более того, глава Белого дома подчеркнул, что США "знают о дронах больше, чем кто-либо" и имеют "лучшие дроны в мире". Примечательно, что это заявление Трамп сделал на фоне обсуждений возможного сотрудничества США и Украины в сфере противодействия иранским беспилотникам.

