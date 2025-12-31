Ryanair назвал пять направлений, на которые туристам стоит обратить внимание в 2026 году

Именно эти пять городов сейчас являются самыми популярными в маршрутной сетке авиакомпании.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair представил свой список из пяти туристических направлений, на которые путешественникам стоит обратить в 2026 году.

Как отмечается на сайте авиакомпании, именно они на данный момент являются самыми популярными в ее маршрутной сетке, насчитывающей более 235 пунктов назначения.

Топ-5 направлений на 2026 год от Ryanair

Словацкая столица быстро становится одним из самых привлекательных направлений для коротких поездок в Европе, сочетая богатую историю с современным очарованием. На лето 2026 года Ryanair запланировала рекордное расписание на 33 маршрута в город, известный своим средневековым Старым городом и потрясающими видами на замки. Ожидается, что это позволит авиакомпании увеличить пассажиропоток в Братиславу на более чем 70%.

Тирана, Албания

Оживленная столица Албании – это город, где красочные улицы, шумные кафе и потрясающие горные пейзажи создают незабываемые впечатления от путешествия. В апреле 2026 года Ryanair откроет свою новую базу из трех самолетов в Тиране, предлагая регулярные рейсы (450 в неделю) по 33 маршрутам.

Пескара, Италия

Италия остается одним из самых популярных направлений в Европе, предлагая потрясающие береговые линии, исторические города и кухню мирового класса. Летом 2026 года Ryanair будет выполнять сотни рейсов по 21 маршруту в этот уютный город на Адриатическом побережье, известный своими великолепными пляжами.

Рабат, Марокко

В 2026 году Ryanair откроет свою новую базу в исторической столице Марокко, разместив там два самолета. Это позволит авиакомпании увеличить количество маршрутов в Рабат до 20, соединив с ним несколько крупных европейских городов.

Жемчужина польского балтийского побережья получит значительный импульс в 2026 году благодаря рекордному расписанию рейсов Ryanair, включающему 43 маршрута. Известный своим живописным Старым городом, потрясающей набережной и богатой морской историей, Гданьск предлагает идеальное сочетание культуры и отдыха.

Другие идеи для путешествий в 2026 году

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики платформы по организации путешествий GetYourGuide определили шесть главных туристических трендов на следующий год. По их мнению, туристы все больше ценят содержание путешествия, а не место назначения.

В свою очередь эксперты издания о путешествиях Travel Off Path отобрали семь недооцененных европейских городов, которые точно не разочаруют туристов в 2026 году.

