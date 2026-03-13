Число 'шахедов', сбитых зенитными дронами, растет и будет продолжать расти, – Флэш

Украинская разведка сообщила, что в этом году россияне ускоряют создание подразделений БПЛА, пытаясь повлиять на ход боевых действий, в частности на южных направлениях, где наш враг теряет инициативу и территории. Поэтому очевидно, что Украине нужно наращивать темпы разработки эффективных беспилотных систем, их закупки для войск и использования на поле боя. Насколько эффективны разработки противника в сегменте беспилотников, как россияне противодействуют нашим средствам борьбы с БПЛА и каким будет ответ Украины, в интервью УНИАН рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия до 1 апреля планирует увеличить численность войск беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. О чем говорит это значительное увеличение?

Увеличение ощутимое, но не настолько значительное. Это увеличение дает нам сигнал, что наш противник делает ставку в этой войне также на сегмент БПЛА, поэтому может увеличивать его и дальше. Это для нас знак, что нужно усиливать противовоздушную оборону против БПЛА, и что террор всеми средствами беспилотников в прифронтовых зонах будет продолжаться за счет увеличения численности сегмента БПЛА.

Где россияне возьмут такой резерв, перебросят из других подразделений?

У них, так же, как и у нас, обычно желающих служить в сегменте БПЛА гораздо больше, чем желающих воевать в пехоте или штурмовых войсках. Потому что сегмент БПЛА считается в определенной степени элитой, выполняет различные задачи, там есть экипажи и ударных дронов. Поэтому, скорее всего, они смогут набрать контрактников на условия службы именно в сегменте БПЛА, чтобы упростить этот процесс, либо они перебросят часть людей с других направлений, либо то, о чем многие говорят, – будет происходить какая-то скрытая мобилизация, но она не получит общественного резонанса.

Когда Украина развернула сеть радиолокационных станций (РЛС) и начала сбивать крылатые беспилотники россиян зенитными дронами? Это какая-то новинка?

Нет, дело в том, что мы это сделали раньше, чем россияне. Это, наверное, было лет два назад. Вся наша сеть построена на РЛС типа израильских RADA. И это единственное радиолокационное поле на фронтах позволяет нам видеть абсолютно все перемещения малых БПЛА, находить их и сбивать зенитными дронами.

А что такое крылатый беспилотник?

БПЛА – это относится абсолютно ко всему сегменту, который летает. А если мы его разделим на две части, мы получим БПЛА с крыльями, то есть в виде самолета, и БПЛА в виде дрона квадрокоптерного типа.

Как россияне противодействуют нашим средствам борьбы с БПЛА? Были случаи ослепления камер и систем наблюдения. Как это происходит?

Как это происходит технически? Ребята сидят недалеко от радиолокационной станции и следят за тем, когда фиксируется пролет БПЛА в небе. Далее РЛС с точностью буквально до метра определяет, где летит беспилотник в трехмерной плоскости, и в эту точку пилот направляет наш зенитный дрон, который сбивает этот БПЛА.

Если беспилотник разведывательного типа, у него небольшая скорость, то есть обычный зенитный дрон справится. И как только мы начали сбивать эти "крылья", у россиян сразу встала задача, что с этим делать. И тогда они начали внедрять систему "ухилянт". Это я ее так назвал, но она вошла как бы в разговорный язык на фронте. Принцип заключается в том, что когда крылатый БПЛА видит, что к нему приближается зенитный дрон сзади или сверху, он выключает двигатель и совершает маневр уклонения, то есть снижается по высоте, чтобы наш зенитный дрон потерял его из виду и не смог догнать.

Поскольку значительный процент сбивается нашими ребятами, то россияне всячески ищут системы противодействия. А когда россияне начали сбивать нас так же через полгода после нас, то мы теперь тоже ищем такие системы противодействия, какие только можно придумать.

А какие сейчас у россиян самые эффективные средства противодействия нашим средствам борьбы с БПЛА?

Самый распространенный, который они сейчас используют, – это установка радиодетектора на БПЛА. То есть любой наш зенитный дрон летит, передавая изображение. Понятно, что он должен управляться оператором. Поэтому он, когда летит, вынужден передавать по радиосигналу изображение. И вот этот радиосигнал ловится дроном. И когда дрон с радиосигналом приближается к российскому БПЛА, то тот, видя этот сигнал, делает маневр уклонения.

Еще они пытались сделать такую же систему на "Шахеде", но это оказалось сложно, потому что одно дело заставить маленький легкий беспилотник пойти в маневр, но если заставить "Шахед" пойти в маневр вниз, то его уже можно не вывести.

Вы ранее заявляли, что сбиваемость "Шахедов" перехватчиками выросла с 5–15 процентов до 35 процентов, уже есть результаты сбивания "малой ПВО". Что означает "малая ПВО", система дронов?

"Малая ПВО" – это как раз и есть сегмент зенитных дронов. То есть это не ракеты, это не самолеты. Количество "Шахедов", сбитых силами зенитных дронов, растет. И этот процент сбиваемости будет расти дальше, потому что сейчас наступают хорошие дни для зенитных дронов-перехватчиков. Ведь им нужно найти "Шахед" в небе визуально, и было сложно, когда был снег, дождь, когда камера залипала от мороза. То есть были такие моменты, когда вся страна, включая президента, думала, чем обрабатывать камеры, чтобы они работали. А сейчас наступает ясная погода, минимум осадков, поэтому наши зенитные дроны будут видеть очень хорошо.

Были тревожные заявления, что россияне якобы готовят масштабные обстрелы наших систем водоотведения, особенно в городах-миллионниках. Как вы думаете, действительно ли это будет в приоритете у врага?

На самом деле неизвестно, что они будут атаковать, а что нет. У нас нет никакого подтверждения. То есть это кто-то сказал, кто-то где-то услышал. У них уже были когда-то такие идеи бить по системе водоснабжения, то есть россияне прекрасно знают, где у нас стоят насосы водозаборных станций для Киева, для городов, для пригородов. Это им известно, конечно, они могут туда бить. Но, например, когда они бьют по нашим ТЭЦ, то всегда могут найти оправдание, что, мол, эти ТЭЦ производят электроэнергию, и они это делают для того, чтобы оставить наши военные предприятия и наших военных без электричества.

Но если будут бить по очистным системам, системам водоснабжения города, то это фактически террор, это акт терроризма против мирного населения. Потому что сейчас, когда они ракетами бьют, то говорят, будто целились в завод, промахнулись, целились по складу, но ПВО сбила, ракета упала не туда.

Хотя я понимаю, что для россиян нет рамок, но какие-то линии все же для них есть. Потому что они всегда ищут себе какое-то оправдание, которое могут сказать в Совете безопасности ООН. А если бы ударили по очистным сооружениям, против кого это? Против каких это заводов и против какой оборонной промышленности? Это сугубо против мирного населения.

Германия передала новую партию ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Насколько они усилят возможности обороны против баллистических и гиперзвуковых ракет?

Действительно, сейчас Patriot является единственным действующим средством и против баллистики, и против других гиперзвуковых ракет. И мы повышаем процент его эффективности. Эти ракеты действительно сбивают "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы".

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

Вас также могут заинтересовать новости: