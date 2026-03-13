'Я пытаюсь…': Ольга Сумская высказалась о ссоре со старшей сестрой Натальей

Украинская актриса театра и кино Ольга Сумская ответила на вопрос о примирении со своей старшей сестрой Натальей Сумской.

"Это очень такой процесс… непредсказуемый. Лучше вопрос задать Наталье Вячеславовне. Я хочу услышать ее ответ. Потому что… ну что ж я постоянно пытаюсь, а там - стена", - заявила актриса в комментарии "РБК-Украина".

В конце прошлого года Ольга Сумская признавалась, что Наталья ей "не пишет, не звонит, не здоровается при встрече".

"И так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкла. Но я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло", - заявляла актриса.

При этом какую-то конкретную причину разногласий с сестрой она не называла.

"Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды", - говорила Ольга Сумская.

