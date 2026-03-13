'Целая Санта-Барбара': Зеленский назвал причину переноса трехсторонних переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести встречу в любой стране – в США, Турции, Швейцарии и даже в ОАЭ.

Новая встреча по вопросу мирного завершения войны в Украине была перенесена по просьбе США, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Суспільне.

Зеленский рассказал, что очередная встреча должна была состояться на следующей неделе, но ситуация на Ближнем Востоке заставила внести изменения.

"Там же целая Санта-Барбара с этими переговорами из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке. Потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории Соединенных Штатов Америки", – пояснил президент Украины.

Он добавил, что Украина подтвердила готовность прилететь в Майами или Вашингтон, в зависимости от того, какой вариант выберут американцы.

При этом Россия предложила альтернативные локации – Турцию или Швейцарию, но США не дали согласия на этот вариант.

По словам Зеленского, Украина готова встретиться в любой стране – США, Турции, Швейцарии и даже ОАЭ.

"Зависит от американцев. Они организаторы этой встречи. Ждем от них", – отметил президент Украины.

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "сохраняет надежду" на проведение нового раунда трехсторонних переговоров по Украине, но пока конкретная дата не определена. Песков отметил, что Россия "высоко ценит готовность США оказывать посреднические услуги". Пресс-секретарь Кремля назвал решение США временно ослабить нефтяные санкции против РФ "попыткой стабилизировать энергетические рынки". По словам Пескова, "без значительных объемов российской нефти стабилизация на энергетических рынках невозможна".

Также мы писали, что бывший специальный посланник президента США Кит Келлог высказал мнение, что для достижения перемирия между Украиной и Россией российскому диктатору Владимиру Путину придется признать, что он больше не получит никаких территорий. Келлог подчеркнул, что именно Путин, а не президент Украины Владимир Зеленский, не хочет мира. По мнению Келлога, Путин опасается, что может стать вторым Николаем II. Он отметил, что последний российский царь был застрелен после отречения.

