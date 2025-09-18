Причина все та же – высокие налоги и аэропортовые сборы.

Ирландский лоукостер Ryanair принял решение существенно сократить полетную программу в аэропорт Вены. Ранее еще один популярный европейский авиаперевозчик, венгерский Wizz Air, объявил об уходе из австрийской столицы.

В обох случаях авиакомпании объяснят свое решение слишком высокими налогами и аэропортовыми сборами в венском аэропорту.

Как говорится в заявлении Ryanair от 17 сентября 2025 года, авиакомпания выведет из Вены три базирующихся там самолета и закроет три маршрута на зиму 2025 года:

Биллунн (Дания);

Сантандер (Испания);

Таллинн (Эстония).

Свое решение в авиакомпании поясниили "карательным авиационным налогом в размере 12 евро и чрезмерными аэропортовыми сборами Вены, которые выросли на 30% после пандемии COVID-19".

В Ryanair также заявляют, что такие высокие ставки подрывают конкурентоспособность Австрии как направления по сравнению со странами ЕС с более низкими затратами на авиаперевозки, такими как Швеция, Венгрия и региональная Италия, которые наоборот отменяют авиационные налоги и снижают аэропортовые сборы для роста пассажиропотока и туризма.

Вместе с тем авиаперевозчик выразил готовность реализовать свое амбициозное предложение по развитию экономики Австрии на сумму 1 млрд долларов США, увеличив пассажиропоток до 12 млн пассажиров в год (+70%), добавив более 40 новых маршрутов и запустив 10 новых самолетов Boeing 8-200 "следующего поколения" (на 16% меньше топлива и на 40% меньше шума) из Вены к 2030 году, если правительство Австрии отменит налог в размере 12 евро и снизит аэропортовые сборы.

"Австрия остается одной из немногих стран ЕС (как и Германии), которая до сих пор не смогла восстановить свой доковидный трафик. И это несмотря на быстрый рост Ryanair в Австрии с 2019 года (+160%), включая открытие четырех новых маршрутов в/из Зальцбурга и Линца этой зимой. Из-за государственного авиационного налога в размере 12 евро и заоблачной стоимости доступа Австрия стала безнадежно неконкурентоспособной. Закрытие пяти баз Wizz Air показывает, что Австрия больше не может конкурировать с более дешевыми рынками ЕС", – заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Также он добавил, что если австрийское правительство не снизит налоги для авиакомпаний, то Ryanair продолжит и дальше сокращать полетную программу в стране, как недавно сделали Lufthansa и Wizz Air.

В какие страны Ryanair также сокращает рейсы

Как ранее сообщал УНИАН, в 2024 году ирландский лоукостер существенно сократил количество рейсов в Германию, также из-за завышенных, по ее мнению, налогов и аэропортовых сборов.

Испания – еще одна европейская страна, из которой Ryanair активно отменяет рейсы. Более того, буквально на прошлой неделе гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что готов сократить еще 1 миллион мест на рейсах в Испанию летом 2026 года.

На фоне этого крупнейший бюджетный перевозчик Испании Vueling объявил о значительном расширении своего расписания на родине.

