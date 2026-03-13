Россияне нанесли удар по Днепропетровской области, есть погибший и раненые

Россияне убили пожилого мужчину в Синельниковском районе.

Российские оккупанты нанесли удар по двум районам Днепропетровской области, в результате чего один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Об этом в Telegram-канале сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА). "89-летнего мужчину убили россияне в Межевской общине, что в Синельниковском районе. Еще четверо человек пострадали", – отметил он.

Кроме того, двое людей получили ранения в результате удара беспилотника по Марганецкой общине Никопольского района.

"Женщины 61 и 52 лет госпитализированы. Состояние одной из них врачи оценивают как тяжелое", – написал Ганжа.

Последние атаки россиян

Как сообщал УНИАН, ранее оккупанты атаковали дроном маршрутку в Херсоне. Сообщалось, что пострадали два десятка человек, в частности, 17-летний парень. Многих из них пришлось госпитализировать.

Кроме того, в Черниговской области в результате падения вражеского беспилотника погибла девушка 2010 года рождения. Ее родители получили травмы и были госпитализированы.

А в ночь на 7 марта россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Днепропетровской области. Тогда, по данным властей, в результате ударов по области погиб один человек, еще один получил ранения. Почти 20 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

10 марта в Днепре в результате атаки России были повреждены 8 многоэтажек. Тогда глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщал, что число пострадавших возросло до 10 человек, среди них 12-летний мальчик.

